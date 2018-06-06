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6 июня 2018, 14:57



С 16 июня оздоровительный комплекс «Лагуна» - и помещения, и коллектив - переходит в ведомство муниципалитета.

«Мы проанализировали экономическую ситуацию в аналогичных учреждениях Красноярского края и поняли, что все они существуют за счет дотаций из муниципального бюджета. Так как баня в городе должна работать, решено было принять ее в свое ведомство», - сообщил в ходе общегородской планерки Денис Лобановский, начальник управления имущества. Здание требует серьезного ремонта, однако внутренние системы, по словам Дмитрия Самородова, начальника УКРиС, обойдутся без немедленного вмешательства - их можно будет менять поэтапно в течение нескольких лет. А вот фасадные работы уже начались. Подрядчики уже завершили замену кровли, антикоррозийное покрытие нанесено, до Дня города планируется оштукатурить и покрасить фасад и торцевые стены. Тыльную сторону здания будут ремонтировать уже после праздничных мероприятий, однако до конца лета закончат и эту часть ремонта.

Просмотров:268 Именно в этот день - 16 июня - заканчивается действие договора с нынешним владельцем городской бани, и продлять его муниципальные власти не планируют. К слову, и сами нынешние владельцы не заинтересованы в продолжении работы, по их мнению, содержать такое учреждение в Норильске невыгодно.«Мы проанализировали экономическую ситуацию в аналогичных учреждениях Красноярского края и поняли, что все они существуют за счет дотаций из муниципального бюджета. Так как баня в городе должна работать, решено было принять ее в свое ведомство», - сообщил в ходе общегородской планерки Денис Лобановский, начальник управления имущества.Здание требует серьезного ремонта, однако внутренние системы, по словам Дмитрия Самородова, начальника УКРиС, обойдутся без немедленного вмешательства - их можно будет менять поэтапно в течение нескольких лет. А вот фасадные работы уже начались. Подрядчики уже завершили замену кровли, антикоррозийное покрытие нанесено, до Дня города планируется оштукатурить и покрасить фасад и торцевые стены. Тыльную сторону здания будут ремонтировать уже после праздничных мероприятий, однако до конца лета закончат и эту часть ремонта.