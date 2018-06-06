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6 июня 2018, 15:55



Норильские дети могут освоить робототехнику. Набор на летний курс объявил «Робоникель».

Занятия для школьников в рамках проекта пройдут нынешним летом во всех городах, участвующих в проекте: Норильске, Заполярном, Никеле, Дудинке, Мончегорске и Чите. Летние интенсивы - первый шаг проекта "Робоникель" на пути формирования кадров и специалистов для профессий технологического будущего. Во время каникул у детей появится возможность познакомиться с робототехникой и приобрести тот багаж знаний, который поможет им в дальнейших занятиях в новом учебном году, сообщает ТВ-21. В качестве базы обучения выбраны наборы программы Lego Education (WeDo и EV3), которая уже давно зарекомендовала себя одной из лучших для изучения конструирования и программирования. Курсы WeDo рассчитаны на младших школьников. Дети изучат основные понятия механики, конструирования и программирования в игровой форме. Ученики познакомятся с новыми для себя терминами: передачи движения, ременные и зубчатые передачи, скорость и многие другие. Язык программирования WeDo — графический, он позволяет освоить основные алгоритмы и облегчить переход на более сложные языки. В рамках курса на базе конструктора EV3 для старших классов дети изучают более сложные технические понятия, в том числе редуктор и центр тяжести, трение и инерция, линейное программирование. Ребята научатся читать блок-схемы и использовать техническую терминологию, рассчитывать движение своих роботов и программировать на взаимодействие с окружающими объектами и друг с другом. Интенсивы продлятся 10 дней, в Норильске – с 25 июня по 4 июля. Занятия будут проходить ежедневно, чтобы в полной мере погрузиться в основы робототехники. По окончании курса ученики подготовят собственные проекты и проведут их демонстрацию в лагере. Все проекты будут сопряжены с реальной жизнью и не менее реальными задачами: только так через игровую форму детям будет проще понять применение робототехники. Записаться на интенсивы можно на сайте robonickel.ru, где также можно ознакомиться с проектом, его основными этапами и новостями.

Просмотров:229 Программа «Робоникель» - совместный проект компании «Норникель» и школы робототехники Cyber Class. Он предусматривает развитие инфраструктуры образовательной робототехники в северных и удаленных регионах России с целью формирования кадров для высокотехнологичных профессий будущего.Занятия для школьников в рамках проекта пройдут нынешним летом во всех городах, участвующих в проекте: Норильске, Заполярном, Никеле, Дудинке, Мончегорске и Чите.Летние интенсивы - первый шаг проекта "Робоникель" на пути формирования кадров и специалистов для профессий технологического будущего. Во время каникул у детей появится возможность познакомиться с робототехникой и приобрести тот багаж знаний, который поможет им в дальнейших занятиях в новом учебном году, сообщает ТВ-21.В качестве базы обучения выбраны наборы программы Lego Education (WeDo и EV3), которая уже давно зарекомендовала себя одной из лучших для изучения конструирования и программирования. Курсы WeDo рассчитаны на младших школьников. Дети изучат основные понятия механики, конструирования и программирования в игровой форме.Ученики познакомятся с новыми для себя терминами: передачи движения, ременные и зубчатые передачи, скорость и многие другие. Язык программирования WeDo — графический, он позволяет освоить основные алгоритмы и облегчить переход на более сложные языки.В рамках курса на базе конструктора EV3 для старших классов дети изучают более сложные технические понятия, в том числе редуктор и центр тяжести, трение и инерция, линейное программирование. Ребята научатся читать блок-схемы и использовать техническую терминологию, рассчитывать движение своих роботов и программировать на взаимодействие с окружающими объектами и друг с другом.Интенсивы продлятся 10 дней, в Норильске – с 25 июня по 4 июля. Занятия будут проходить ежедневно, чтобы в полной мере погрузиться в основы робототехники. По окончании курса ученики подготовят собственные проекты и проведут их демонстрацию в лагере. Все проекты будут сопряжены с реальной жизнью и не менее реальными задачами: только так через игровую форму детям будет проще понять применение робототехники.Записаться на интенсивы можно на сайте robonickel.ru, где также можно ознакомиться с проектом, его основными этапами и новостями.