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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:51 Ремонтные работы на автодороге Норильск - Талнах идут полным ходом. Дорожные службы предупреждают автомобилистов об ограничении движения по трассе и возможных пробках.
16:53 Более 200 норильчан в минувшую субботу приняли участие в благотворительном фестивале «Wake up! 7 часов осознанности» и помогли норильчанке Алине Орловой.
15:58 Большинство нарушений, выявленных пожарными в ходе проверки торговых комплексов Норильска, устранено.
15:55 Норильские дети могут освоить робототехнику. Набор на летний курс объявил «Робоникель».
14:57 С 16 июня оздоровительный комплекс «Лагуна» - и помещения, и коллектив - переходит в ведомство муниципалитета.
14:49 Праздничное оформление города к его 65-летнему юбилею начнется 15 июня.
14:19 Для выпускников норильских школ наступила беспокойная пора, когда экзамены перемежаются с праздничными мероприятиями.
14:12 Юной талнашенке Юлии Котко требуется помощь неравнодушных жителей Большого Норильска. Благотворительный фонд «69 параллель» открыл срочный сбор для оказания помощи девочке.
14:00 «Норникель» занимает третью строчку в рейтинге арктических компаний. В России создан «Полярный индекс», отображающий устойчивость развития российских компаний, работающих в Арктике.
13:51 Завтра, 7 июня, в публичной библиотеке пройдет вручение очередной партии сертификатов по программе переселения.
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