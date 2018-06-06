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6 июня 2018, 15:58



Большинство нарушений, выявленных пожарными в ходе проверки торговых комплексов Норильска, устранено.

При тушении пожаров были спасены 96 человек, из которых 19 детей. Основная доля возгораний приходится на жилой сектор - 29 случаев. 12 пожаров произошло на автотранспорте. В административных зданиях - три случая, в гаражах и частных балках - 20. Сгорел один частный домик отдыха. Причины возгораний были различными, в основном это короткое замыкание проводки и электрооборудования - 40 случаев; неосторожность при обращении с огнем - шесть раз; неосторожность при курении - пять; неисправность систем и узлов транспортного средства - три случая; нарушение правил эксплуатации печного отопления - четыре возгорания. «В течение пяти месяцев норильские пожарные провели 29 внеплановых проверок, в результате которых выявлено 1200 нарушений. Количество этих нарушений из года в год не меняется, - сообщил Вячеслав Иващенко. - Но процент исполнения наших предписаний увеличивается. Это касается и государственных учреждений, и частных предприятий». Проведено было также 13 проверок по требованию прокуратуры города Норильска и две проверки по требованию транспортной прокуратуры. В результате составлено 124 административных протокола. Большой упор сейчас делается на профилактическую работу. Говоря о проведенных по требованию прокуратуры проверках торговых комплексов, Вячеслав Иващенко отметил: «Мы выявили перечень нарушений, направили все документы в прокуратуру, и дальше будем либо добиваться приостановки эксплуатации до устранения нарушений, либо устранения нарушений в установленный судом срок. По ряду предписаний состоялись судебные заседания, по некоторым - пока в процессе. По двум талнахским объектам изначально было принято решение о приостановке эксплуатации, но в ходе судебного заседания было установлено, что основная часть нарушений устранена и оставшиеся нарушения будут устранять без запрета эксплуатации. Если собственники доказывают, что они приняли меры по обеспечению безопасности людей, то у нас к ним претензий нет. Мы не преследуем цель закрыть учреждение, нам нужно только, чтобы нарушение было устранено».

Просмотров:227 О пожарной ситуации за пять месяцев года рассказал на общегородской планерке Вячеслав Иващенко, начальник отдела надзорной деятельности по МО г. Норильск ГУ МЧС России по Красноярскому краю. С начала года произошло 67 пожаров, что на 13% меньше, чем в аналогичный период прошлого года; возгораний было 50, на 26% меньше, чем в прошлом году. Погибли в пожарах два человека, тогда как в прошлом году погибших было семь; пострадали трое, в четыре раза меньше, чем в 2017-м.При тушении пожаров были спасены 96 человек, из которых 19 детей. Основная доля возгораний приходится на жилой сектор - 29 случаев. 12 пожаров произошло на автотранспорте. В административных зданиях - три случая, в гаражах и частных балках - 20. Сгорел один частный домик отдыха. Причины возгораний были различными, в основном это короткое замыкание проводки и электрооборудования - 40 случаев; неосторожность при обращении с огнем - шесть раз; неосторожность при курении - пять; неисправность систем и узлов транспортного средства - три случая; нарушение правил эксплуатации печного отопления - четыре возгорания.«В течение пяти месяцев норильские пожарные провели 29 внеплановых проверок, в результате которых выявлено 1200 нарушений. Количество этих нарушений из года в год не меняется, - сообщил Вячеслав Иващенко. - Но процент исполнения наших предписаний увеличивается. Это касается и государственных учреждений, и частных предприятий».Проведено было также 13 проверок по требованию прокуратуры города Норильска и две проверки по требованию транспортной прокуратуры. В результате составлено 124 административных протокола. Большой упор сейчас делается на профилактическую работу. Говоря о проведенных по требованию прокуратуры проверках торговых комплексов, Вячеслав Иващенко отметил:«Мы выявили перечень нарушений, направили все документы в прокуратуру, и дальше будем либо добиваться приостановки эксплуатации до устранения нарушений, либо устранения нарушений в установленный судом срок. По ряду предписаний состоялись судебные заседания, по некоторым - пока в процессе. По двум талнахским объектам изначально было принято решение о приостановке эксплуатации, но в ходе судебного заседания было установлено, что основная часть нарушений устранена и оставшиеся нарушения будут устранять без запрета эксплуатации. Если собственники доказывают, что они приняли меры по обеспечению безопасности людей, то у нас к ним претензий нет. Мы не преследуем цель закрыть учреждение, нам нужно только, чтобы нарушение было устранено».