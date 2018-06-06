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6 июня 2018, 16:53



Более 200 норильчан в минувшую субботу приняли участие в благотворительном фестивале «Wake up! 7 часов осознанности» и помогли норильчанке Алине Орловой.

Задача фестиваля - показать норильчанам, и в первую очередь молодежи, что здоровый образ жизни – круто, модно, полезно! По мнению участников, встреча удалась. На мероприятии было много интересного: лекции врачей-мануальщиков, актерский речедвигательный тренинг, диалоги о благотворительности, занятия йогой и медитацией, чайная церемония, полезные десерты и многое-многое другое. Но главное - это неоценимая помощь молодой норильчанке, фестиваль-то благотворительный. За семь часов было собрано 29 тысяч 550 рублей. Эти средства пойдут на лечение Алины Орловой, благополучательницы благотворительного фонда «Территория добра». В 2002 году ей был поставлен диагноз – липома спинного мозга. К своим 15 годам Алина перенесла уже три операции на спинном мозге и потихоньку начала передвигаться, опираясь на трости. Врачи говорят, что у Алины есть шанс восстановить двигательную активность полностью и начать нормально ходить. Но для этого необходимы регулярные курсы восстановительного лечения и реабилитации. Стоимость полного курса реабилитации - 250 тысяч рублей. Для маленькой семьи, в которой мама одна воспитывает двоих детей, – это неподъемная сумма. 2 июля Алину уже ждут в медицинском центре «Любовь ангела» города Новосибирска. Собранная на фестивале сумма, конечно же, недостаточная, но благотворительный фонд продолжает вести сбор средств.

Просмотров:211 Фестиваль прошел 2 июня по инициативе молодежной общественной организации Agni Way при поддержке Молодежного центра и благотворительного фонда «Территория добра». Участие в мероприятии приняли представители общественных организаций и городских сообществ, спортсмены и активные жители города.Задача фестиваля - показать норильчанам, и в первую очередь молодежи, что здоровый образ жизни – круто, модно, полезно! По мнению участников, встреча удалась. На мероприятии было много интересного: лекции врачей-мануальщиков, актерский речедвигательный тренинг, диалоги о благотворительности, занятия йогой и медитацией, чайная церемония, полезные десерты и многое-многое другое.Но главное - это неоценимая помощь молодой норильчанке, фестиваль-то благотворительный. За семь часов было собрано 29 тысяч 550 рублей. Эти средства пойдут на лечение Алины Орловой, благополучательницы благотворительного фонда «Территория добра». В 2002 году ей был поставлен диагноз – липома спинного мозга. К своим 15 годам Алина перенесла уже три операции на спинном мозге и потихоньку начала передвигаться, опираясь на трости. Врачи говорят, что у Алины есть шанс восстановить двигательную активность полностью и начать нормально ходить. Но для этого необходимы регулярные курсы восстановительного лечения и реабилитации. Стоимость полного курса реабилитации - 250 тысяч рублей. Для маленькой семьи, в которой мама одна воспитывает двоих детей, – это неподъемная сумма. 2 июля Алину уже ждут в медицинском центре «Любовь ангела» города Новосибирска.Собранная на фестивале сумма, конечно же, недостаточная, но благотворительный фонд продолжает вести сбор средств.