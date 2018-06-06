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6 июня 2018, 17:51



Ремонтные работы на автодороге Норильск - Талнах идут полным ходом. Дорожные службы предупреждают автомобилистов об ограничении движения по трассе и возможных пробках.

«В этом году мы продолжаем выполнение ремонтных работ на автодороге Норильск - Талнах в рамках трехлетнего контракта, – говорит Евгений Болгов, начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения МКУ «Норильскавтодор». – В 2018 году будет отремонтирован участок от моста через реку Норильскую до остановки «ГРС» (газораспределительная станция) – это девять километров 200 метров». В соответствии с требованиями ГОСТа будет заасфальтирована проезжая часть, обустроены пешеходные переходы, установлены новые автобусные остановки и дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, появится дорожное ограждение. Ремонтные работы по замене дорожного полотна уже начались. Сейчас выполняется фрезеровка – срезается старый асфальтобетон. В ближайшее время начнется и асфальтировка. Стоит сказать, что работы на автодороге Норильск - Талнах не прекращались и зимой: на этом участке был выполнен ремонт четырех водопропускных сооружений. Как и в прошлом году, ремонт на трассе будет вестись круглосуточно. Движение транспорта будет реверсивное, то есть транспорт по одной полосе будет проезжать сначала с одной стороны, затем с другой. Движение будет координировать регулировщик при помощи флажков и рации и по мере накопления транспорта с одной или другой стороны будет пропускать водителей. К сожалению, задержек в движении автотранспорта избежать не удастся, поскольку отсутствуют объездные дороги. Сотрудники дорожных служб просят автомобилистов и пассажиров автобусов и маршрутных такси учитывать в поездках возможные задержки в пути. Практически одновременно с ремонтом дорог начинает работать и асфальтобетонный завод, который в ближайшее время начнет поставлять дорожникам свеженький асфальтобетон. Окончание ремонтных работ в текущем сезоне намечено на сентябрь. Что касается моста через реку Наледную, то в настоящее время проект находится на экспертизе и только после получения заключения будет принято окончательное решение о ремонтных работах на нем. Скорее всего, это будет уже в следующем году.

Просмотров:305 Муниципальный контракт на ремонт автодороги Норильск - Талнах на общую сумму 814 миллионов 481 тысяча рублей был заключен с ООО «Илан-Норильск» в 2017 году. Срок окончания выполнения работ на автодороге - 31 сентября 2019 года.«В этом году мы продолжаем выполнение ремонтных работ на автодороге Норильск - Талнах в рамках трехлетнего контракта, – говорит Евгений Болгов, начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения МКУ «Норильскавтодор». – В 2018 году будет отремонтирован участок от моста через реку Норильскую до остановки «ГРС» (газораспределительная станция) – это девять километров 200 метров».В соответствии с требованиями ГОСТа будет заасфальтирована проезжая часть, обустроены пешеходные переходы, установлены новые автобусные остановки и дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, появится дорожное ограждение.Ремонтные работы по замене дорожного полотна уже начались. Сейчас выполняется фрезеровка – срезается старый асфальтобетон. В ближайшее время начнется и асфальтировка. Стоит сказать, что работы на автодороге Норильск - Талнах не прекращались и зимой: на этом участке был выполнен ремонт четырех водопропускных сооружений.Как и в прошлом году, ремонт на трассе будет вестись круглосуточно. Движение транспорта будет реверсивное, то есть транспорт по одной полосе будет проезжать сначала с одной стороны, затем с другой. Движение будет координировать регулировщик при помощи флажков и рации и по мере накопления транспорта с одной или другой стороны будет пропускать водителей. К сожалению, задержек в движении автотранспорта избежать не удастся, поскольку отсутствуют объездные дороги.Сотрудники дорожных служб просят автомобилистов и пассажиров автобусов и маршрутных такси учитывать в поездках возможные задержки в пути. Практически одновременно с ремонтом дорог начинает работать и асфальтобетонный завод, который в ближайшее время начнет поставлять дорожникам свеженький асфальтобетон. Окончание ремонтных работ в текущем сезоне намечено на сентябрь.Что касается моста через реку Наледную, то в настоящее время проект находится на экспертизе и только после получения заключения будет принято окончательное решение о ремонтных работах на нем. Скорее всего, это будет уже в следующем году.