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7 июня 2018, 09:59



«Вместе против коррупции!». В Норильске продолжается Международный молодежный конкурс социальной антикуоррупционной рекламы.

Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции, созданного для организации конструктивного международного сотрудничества и принятия совместных эффективных мер в сфере борьбы с этим негативным социальным явлением. Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции от 25 октября 2013 года подписано шестью государствами – Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Соорганизаторами конкурса являются Генеральная прокуратура Республики Армения, Генеральная прокуратура Республики Беларусь, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. Конкурсантам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!». Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении. Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 года по двум номинациям: социальный плакат и социальный видеоролик. С правила проведения конкурса можно ознакомится на сайте Норильска

Просмотров:176 Организатором выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации.Конкурс проводится в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции, созданного для организации конструктивного международного сотрудничества и принятия совместных эффективных мер в сфере борьбы с этим негативным социальным явлением.Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции от 25 октября 2013 года подписано шестью государствами – Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном.Соорганизаторами конкурса являются Генеральная прокуратура Республики Армения, Генеральная прокуратура Республики Беларусь, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.Конкурсантам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!».Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы борьбы государства с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 года по двум номинациям: социальный плакат и социальный видеоролик. С правила проведения конкурса можно ознакомится на сайте Норильска norilsk-city.ru