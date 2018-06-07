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7 июня 2018, 10:08



За минувшие сутки на Енисее в районе Дудинки зафиксированы две получасовые подвижки.

В районе поселка Потапово завершается ледоход — плотность движения льда оценивается здесь в 1 балл, суточный прирост воды составил 63 см и равен 941 см. В нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС вода поднялась на 40 см, ее уровень соответствует 980 см. Кромка льда на Енисее находится в 20-30 км ниже поселка Потапово, что в 60-70 км от Дудинки. В прошлом году граница ледяного поля была в 40-50 км ниже Дудинки. В связи с приближающимся ледоходом специалисты районного управления по делам ГО и ЧС напоминают, что взбираться на льдины запрещено, а также рекомендуют соблюдать осторожность при нахождении у реки — крупные фрагменты льдин могут быть вытолкнуты по берегам на довольно внушительные расстояния. Родителей просят провести беседу с детьми о безопасности у воды в период ледохода и обеспечить контроль за соблюдением правил во время прогулок к Енисею.

Просмотров:508 По информации на 8 часов 7 июня в районе города Дудинки уровень воды в Енисее находится на отметке 12 м 15 см. За сутки он поднялся на 95 см. Накануне, 6 июня, в 16.30 и 23.45 на реке в районе города специалисты зафиксированы получасовые подвижки.В районе поселка Потапово завершается ледоход — плотность движения льда оценивается здесь в 1 балл, суточный прирост воды составил 63 см и равен 941 см. В нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС вода поднялась на 40 см, ее уровень соответствует 980 см.Кромка льда на Енисее находится в 20-30 км ниже поселка Потапово, что в 60-70 км от Дудинки. В прошлом году граница ледяного поля была в 40-50 км ниже Дудинки.В связи с приближающимся ледоходом специалисты районного управления по делам ГО и ЧС напоминают, что взбираться на льдины запрещено, а также рекомендуют соблюдать осторожность при нахождении у реки — крупные фрагменты льдин могут быть вытолкнуты по берегам на довольно внушительные расстояния. Родителей просят провести беседу с детьми о безопасности у воды в период ледохода и обеспечить контроль за соблюдением правил во время прогулок к Енисею.