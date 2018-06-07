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7 июня 2018, 10:34



Норильские полицейские приняли участие в строевом смотре.

В ходе строевого смотра проверена форма, размещение нашивок, нагрудных знаков сотрудников, специальных жетонов с личными номерами, на соответствие должности и званию проверены служебные удостоверения и прочее. Аналогичные строевые смотры проведены во всех территориальных отделах норильской полиции. В них готовность личного состава к несению службы проверили руководители подразделений.

Просмотров:173 В целях поддержания образцового внешнего вида, определения строевой выправки личного состава, а также в связи с переходом на ношение летней формы одежды начальник отдела МВД России по г. Норильску Вячеслав Фальченко лично оценил экипировку сотрудников полиции, несущих службу.В ходе строевого смотра проверена форма, размещение нашивок, нагрудных знаков сотрудников, специальных жетонов с личными номерами, на соответствие должности и званию проверены служебные удостоверения и прочее.Аналогичные строевые смотры проведены во всех территориальных отделах норильской полиции. В них готовность личного состава к несению службы проверили руководители подразделений.