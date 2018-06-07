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7 июня 2018, 11:34



В Заполярном филиале подвели итоги производственной деятельности за май.

«Мы с этой задачей справились, весь сверхплановый объем файнштейна до 23 мая был отгружен в Заполярный транспортный филиал и отправлен далее на Кольскую компанию, - отметил Владимир Григорчук, и. о. начальника производственного управления ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». - В рамках выполнения этой задачи все подразделения Заполярного филиала свои планы перевыполнили. Так, рудники план по добыче выполнили на 103,7%, обогатители переработали весь объем сверхплановой руды и выдали металлы в товарных концентратах. Медный завод перевыполнил производственную программу по всем основным показателям, в частности, производство медных катодов составило 101,7%, платиновых концентратов – 109,2%. Надеждинский металлургический завод план по выплавке файнштейна выполнил на 105,6%. Свой весомый вклад в выполнение общей задачи внесли подразделения вспомогательного производства, транспортники, ремонтники». Кроме того, по словам нашего собеседника, в третьей декаде в «Норникеле» проведен большой ремонт мельницы МШ-1 на ТОФ - выполнили полную перефутировку мельницы, причем работы прошли в рекордные сроки: при запланированных 12 сменах ремонт завершили за девять смен. Это было достигнуто за счет накопленного в предыдущие ремонты опыта и при грамотной организации работ. Что касается планов на будущее, то с 1 июня начался комплексный ремонт в контуре «Рудник «Таймырский» - ТОФ - Надеждинский завод». Уже сейчас в течение пяти смен проведена замена уравновешивающего каната на южной подъемной машине скипового ствола № 3. В течение суток завершены работы по ремонту основных узлов мельницы МПСИ, системы оборотного водоснабжения ТОФ, отремонтированы основные питающие фабрику ленточные конвейеры – № 1 и № 3. На «Надежде» завершен ремонт основных плавильных агрегатов, газоходов плавильных цехов и оборудования кислородных станций. Сейчас завод находится в стадии запуска оборудования. С 6 июня на медном заводе начнется 10-суточный ремонт печи Вонюкова № 2. Готовая продукция Заполярного филиала сейчас, в период межнавигационной паузы, не отгружается. После прохождения ледохода в Дудинке, пока морские причалы еще затоплены водой, погрузка файнштейна на суда будет осуществляться на рейде, а после освобождения причалов от воды и проведения комплекса восстановительных работ в Заполярном транспортном филиале отгрузка файнштейна и металлопродукции продолжится уже с причалов.

Просмотров:220 Одной из приоритетных производственных задач в мае для Заполярного филиала было опережение плана по отгрузке никеля в файнштейне для Кольской ГМК.«Мы с этой задачей справились, весь сверхплановый объем файнштейна до 23 мая был отгружен в Заполярный транспортный филиал и отправлен далее на Кольскую компанию, - отметил Владимир Григорчук, и. о. начальника производственного управления ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». - В рамках выполнения этой задачи все подразделения Заполярного филиала свои планы перевыполнили. Так, рудники план по добыче выполнили на 103,7%, обогатители переработали весь объем сверхплановой руды и выдали металлы в товарных концентратах. Медный завод перевыполнил производственную программу по всем основным показателям, в частности, производство медных катодов составило 101,7%, платиновых концентратов – 109,2%. Надеждинский металлургический завод план по выплавке файнштейна выполнил на 105,6%. Свой весомый вклад в выполнение общей задачи внесли подразделения вспомогательного производства, транспортники, ремонтники».Кроме того, по словам нашего собеседника, в третьей декаде в «Норникеле» проведен большой ремонт мельницы МШ-1 на ТОФ - выполнили полную перефутировку мельницы, причем работы прошли в рекордные сроки: при запланированных 12 сменах ремонт завершили за девять смен. Это было достигнуто за счет накопленного в предыдущие ремонты опыта и при грамотной организации работ.Что касается планов на будущее, то с 1 июня начался комплексный ремонт в контуре «Рудник «Таймырский» - ТОФ - Надеждинский завод». Уже сейчас в течение пяти смен проведена замена уравновешивающего каната на южной подъемной машине скипового ствола № 3. В течение суток завершены работы по ремонту основных узлов мельницы МПСИ, системы оборотного водоснабжения ТОФ, отремонтированы основные питающие фабрику ленточные конвейеры – № 1 и № 3. На «Надежде» завершен ремонт основных плавильных агрегатов, газоходов плавильных цехов и оборудования кислородных станций. Сейчас завод находится в стадии запуска оборудования. С 6 июня на медном заводе начнется 10-суточный ремонт печи Вонюкова № 2.Готовая продукция Заполярного филиала сейчас, в период межнавигационной паузы, не отгружается. После прохождения ледохода в Дудинке, пока морские причалы еще затоплены водой, погрузка файнштейна на суда будет осуществляться на рейде, а после освобождения причалов от воды и проведения комплекса восстановительных работ в Заполярном транспортном филиале отгрузка файнштейна и металлопродукции продолжится уже с причалов.