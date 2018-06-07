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7 июня 2018, 12:49



Норильчане дружно отметили 219-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

В этом году творческая компания городских активистов, в которую вошли библиотекари, журналисты, художники, поэты, артисты, участники фольклорных коллективов, многочисленные любители творчества А. С. Пушкина, подготовила программу «Лето. Пушкин. Норильск». Норильчане вместе вспоминали детство великого поэта, народные сказки и песни легендарной Арины Родионовны. Гости праздника с удовольствием принимали участие в буккроссинге, играх и викторинах, рисовали, украшались аквагримом и угощались сладостями. В финале организовали традиционный хоровод «Как на Пушкина именины...» и фотосессию в обнимку с бронзовым Пушкиным. А в роли любимого поэта вновь выступил актер Заполярного театра драмы Сергей Даданов, который так вошел в почетную роль, что норильчане уже дали ему звание «Заслуженный Пушкин Норильска».

Просмотров:139 Традиция собираться вместе в Пушкинский день России родилась по народной инициативе в 2012 году, после того как был открыт Пушкинский сквер с сидящим на скамеечке бронзовым поэтом в окружении его сказочных героев. С тех пор празднику предшествует субботник по приведению в порядок сквера после долгой зимы. А 6 июня в честь любимого поэта норильчане читают стихи, поют песни, водят хороводы, делятся книгами и интересной информацией о поэте.В этом году творческая компания городских активистов, в которую вошли библиотекари, журналисты, художники, поэты, артисты, участники фольклорных коллективов, многочисленные любители творчества А. С. Пушкина, подготовила программу «Лето. Пушкин. Норильск».Норильчане вместе вспоминали детство великого поэта, народные сказки и песни легендарной Арины Родионовны. Гости праздника с удовольствием принимали участие в буккроссинге, играх и викторинах, рисовали, украшались аквагримом и угощались сладостями. В финале организовали традиционный хоровод «Как на Пушкина именины...» и фотосессию в обнимку с бронзовым Пушкиным. А в роли любимого поэта вновь выступил актер Заполярного театра драмы Сергей Даданов, который так вошел в почетную роль, что норильчане уже дали ему звание «Заслуженный Пушкин Норильска».