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7 июня 2018, 13:43



В День России в Центральном районе Норильска состоится концертная программа «Праздник каждого из нас!».

Также в этот день Музей Норильска с 11 до 19 часов приглашает норильчан на день открытых дверей.

Просмотров:135 Праздник начнется в 14.30 на Комсомольской площади. Горожанам покажут особенность России через ее национальное и культурное многообразие. В концерте примут участие хореографические ансамбли «Оганер», «Фристайл», вокальный ансамбль Voices, творческие коллективы национальных диаспор города Норильска. Помимо творческих номеров запланирована конкурсно-развлекательная программа, где самые активные участники получат призы и подарки. На площади для норильчан будет организована фотозона с ростовыми куклами.Также в этот день Музей Норильска с 11 до 19 часов приглашает норильчан на день открытых дверей.