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7 июня 2018, 13:48



В «Родине» покажут документальные фильмы о России.

Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе кинотеатра.

Просмотров:136 12 июня, в День России, в кинотеатре «Родина» пройдет программа документальных фильмов о России. Демонстрироваться они будут в видеозале. В 12.00 начнется фильм «Россия. Нам 25 лет», в 14.00 - «Конкурс», в 16.00 - «Бакуров», в 17.00 - «Станция «Восток». На пороге жизни».Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе кинотеатра.