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7 июня 2018, 13:51



Беспроводной интернет в этом году впервые появится в двух поселках Таймыра.

В поселках Новорыбное, Сындасско, Хета, Попигай, Жданиха и Новая сельского поселения Хатанга, поселках Усть-Порт, Воронцово и Байкаловск сельского поселения Караул и населенных пунктах МО город Дудинка Усть-Авам, Волочанка и Потапово пройдет обновление существующего оборудования. Благодаря модернизации появится возможность предоставления жителям поселков более комфортного социального тарифа для доступа в интернет - 495 руб./мес. за 3 Гб трафика при скорости до 1 Мбит/сек., сообщает пресс-служба администрации района. Кроме того, в местах установки спутниковых постов будет организована бесплатная точка доступа к сорока сайтам государственных и федеральных информационных систем. Средства на данный проект в размере семи миллионов рублей выделены из краевого бюджета в рамках государственной программы «Развитие информационного общества», говорится в сообщении.

Просмотров:153 К концу текущего года в поселке Катырык сельского поселения Хатанга и поселке Хантайское Озеро МО город Дудинка впервые будет установлено Wi-Fi-оборудование, благодаря чему их жители получат доступ в интернет, сообщает НИА-Красноярск.В поселках Новорыбное, Сындасско, Хета, Попигай, Жданиха и Новая сельского поселения Хатанга, поселках Усть-Порт, Воронцово и Байкаловск сельского поселения Караул и населенных пунктах МО город Дудинка Усть-Авам, Волочанка и Потапово пройдет обновление существующего оборудования. Благодаря модернизации появится возможность предоставления жителям поселков более комфортного социального тарифа для доступа в интернет - 495 руб./мес. за 3 Гб трафика при скорости до 1 Мбит/сек., сообщает пресс-служба администрации района.Кроме того, в местах установки спутниковых постов будет организована бесплатная точка доступа к сорока сайтам государственных и федеральных информационных систем.Средства на данный проект в размере семи миллионов рублей выделены из краевого бюджета в рамках государственной программы «Развитие информационного общества», говорится в сообщении.