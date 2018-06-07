|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:28 Владимир Путин: К повышению пенсионного возраста нужно относиться очень осторожно и аккуратно»
16:59 Цены на бензин расти не будут. Владимир Путин ответил на вопрос россиян о катастрофическом подорожании топлива.
16:48 ВОЛС восстановлена спустя четыре дня после обрыва.
15:45 Лед в Дудинке пошел. В эти минуты наблюдается активный ледоход по всей ширине Енисея в районе Дудинки.
15:39 В Норильске в числе совершенных с начала года преступлений лидирует мошенничество - люди страдают из-за своей доверчивости или жадности.
15:17 Скорректирован режим работы почтовых отделений, а также график выдачи пенсий на период с 7 по 12 июня.
14:36 В связи с предстоящим праздником изменен график работы медучреждений Норильска.
14:26 Норильские журналисты одними из первых увидят новый фильм Кирилла Серебренникова «Лето», который рассказывает о Викторе Цое и творчестве легендарной группы «Кино».
14:16 До прямой линии с Владимиром Путиным осталось менее двух часов. Диалог пройдет в новом формате.
14:01 В «Большой хоровод» соберутся кайерканцы 12 июня, чтобы отпраздновать День России.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх