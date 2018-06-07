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7 июня 2018, 13:54



Обзорные экскурсии, дискотека, творческие выступления и многое другое пройдет в Талнахе 12 июня.

В 14.30 и 15.30 от здания Талнахского территориального управления отправятся обзорные семейные автобусные экскурсии «Памятные места Талнаха». В 15.00 праздничную программу откроет танцевальная композиция «Цвета флага» с участием ансамбля народного танца «Талнахский перепляс». В программе выступят творческие коллективы и солисты Большого Норильска. Активным участникам игровых блоков «Русские пословицы» и «Ассоциации» будут вручены памятные сувениры. Хоровод на площади станет заключительным моментом в праздничной программе, объединив всех участников в единую дружную семью. Для молодежи пройдут спортивные и интеллектуальные игры - программа «Талнах – территория здоровья» начнется в 16.45, а завершит череду праздничных мероприятий в Талнахе дискотека «Вперед, Россия!».

Просмотров:148 С 14.30 до 16.00 на площади Горняков начнут работу интерактивные площадки, организованные Центром внешкольной работы Талнаха и библиотекой района: «Игровая», «Творческая», «Аквагрим», «Игры нашего двора», стартует конкурс рисунка на асфальте «Моя Россия!». В это же время КДЦ им. В. Высоцкого проведет акции «Города России» и «Моя Россия».В 14.30 и 15.30 от здания Талнахского территориального управления отправятся обзорные семейные автобусные экскурсии «Памятные места Талнаха».В 15.00 праздничную программу откроет танцевальная композиция «Цвета флага» с участием ансамбля народного танца «Талнахский перепляс». В программе выступят творческие коллективы и солисты Большого Норильска. Активным участникам игровых блоков «Русские пословицы» и «Ассоциации» будут вручены памятные сувениры.Хоровод на площади станет заключительным моментом в праздничной программе, объединив всех участников в единую дружную семью.Для молодежи пройдут спортивные и интеллектуальные игры - программа «Талнах – территория здоровья» начнется в 16.45, а завершит череду праздничных мероприятий в Талнахе дискотека «Вперед, Россия!».