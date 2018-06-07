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7 июня 2018, 14:01



В «Большой хоровод» соберутся кайерканцы 12 июня, чтобы отпраздновать День России.

В течение всей программы на площади будут работать интерактивные площадки, и все желающие смогут поучаствовать в веселых играх и забавных конкурсах. На крыльце КДЦ будет работать выставка «Символы русской души», где можно будет сделать фото с неофициальными символами России: белой березой, матрешкой, самоваром, балалайкой и т. д.

Просмотров:143 На площади перед культурно-досуговым центром «Юбилейный» в этот день пройдет праздничная программа, в которой примут участие фольклорные, эстрадные и хореографические коллективы Большого Норильска. В 15.30 на сцене состоится подведение итогов конкурса «Русский каравай». Мастерство пекарей оценит профессиональное жюри.В течение всей программы на площади будут работать интерактивные площадки, и все желающие смогут поучаствовать в веселых играх и забавных конкурсах. На крыльце КДЦ будет работать выставка «Символы русской души», где можно будет сделать фото с неофициальными символами России: белой березой, матрешкой, самоваром, балалайкой и т. д.