Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 июня 2018, 14:16



До прямой линии с Владимиром Путиным осталось менее двух часов. Диалог пройдет в новом формате.

По состоянию на 08.00 мск четверга уже поступило 1 000 381 звонок, 384 132 SMS, а также 41 359 MMS-сообщений. Помимо этого в формате видео через приложение пришло 13 314 сообщений, посредством видеодиалогов направлено 6 620 вопросов. Возможностью задать вопрос президенту на специальном сайте воспользовались 185 тысяч раз. Как отметили организаторы, через социальные сети в текстовом виде поступило 49 302 сообщения, в формате видео — 2 828. Текстовых вопросов, отправленных через приложение, оказалось 44 145, говорится в сообщении. Как было отмечено, нынешняя программа пройдет в обновленном формате - в формате обратной связи "гражданин - президент - губернатор". Это означает, что по вопросам, которые зададут президенту, тут же ответ будут давать на местах главы регионов. Эксперты не исключают, что во время прямого эфира возможны громкие заявления и отставки, сообщает газета Metro. Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать деталей предстоящего мероприятия, отметив, что «будут определенные новации — и технологические, и содержательные». Время общения российского лидера с гражданами не ограничено – регламент устанавливает он сам. В 2017 году президент ответил на 68 вопросов – программа длилась четыре часа. Напомним, нынешняя прямая линия станет шестнадцатой. С 2001 года Путин провел уже 15 подобных мероприятий.

Просмотров:147 С 27 мая, когда начался сбор вопросов, на программу поступило уже более 1,7 млн обращений, сообщают РИА Новости.По состоянию на 08.00 мск четверга уже поступило 1 000 381 звонок, 384 132 SMS, а также 41 359 MMS-сообщений.Помимо этого в формате видео через приложение пришло 13 314 сообщений, посредством видеодиалогов направлено 6 620 вопросов. Возможностью задать вопрос президенту на специальном сайте воспользовались 185 тысяч раз.Как отметили организаторы, через социальные сети в текстовом виде поступило 49 302 сообщения, в формате видео — 2 828. Текстовых вопросов, отправленных через приложение, оказалось 44 145, говорится в сообщении.Как было отмечено, нынешняя программа пройдет в обновленном формате - в формате обратной связи "гражданин - президент - губернатор". Это означает, что по вопросам, которые зададут президенту, тут же ответ будут давать на местах главы регионов. Эксперты не исключают, что во время прямого эфира возможны громкие заявления и отставки, сообщает газета Metro.Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать деталей предстоящего мероприятия, отметив, что «будут определенные новации — и технологические, и содержательные».Время общения российского лидера с гражданами не ограничено – регламент устанавливает он сам. В 2017 году президент ответил на 68 вопросов – программа длилась четыре часа.Напомним, нынешняя прямая линия станет шестнадцатой. С 2001 года Путин провел уже 15 подобных мероприятий.