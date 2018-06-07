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7 июня 2018, 14:26



Норильские журналисты одними из первых увидят новый фильм Кирилла Серебренникова «Лето», который рассказывает о Викторе Цое и творчестве легендарной группы «Кино».

Поклонники творчества Виктора Цоя и группы «Кино» оценят новый фильм, который будет идти в кинотеатре по 20 июня включительно. В фильме рассказывается о начале творческого пути рок-музыканта, автора песен и художника, о его взаимоотношениях с рок-музыкантом Майком Науменко, его женой Натальей и многими другими, кто был частью рок-движения Ленинграда 1981 года. Этот фильм - история о Ленинграде 1980-х, любви, поиске себя, больших надеждах и настроении того времени. Роль молодого Виктора Цоя исполнил корейский актер Тео Ю. Майка Науменко сыграл Роман Билык, а Наталью - Ирина Старшенбаум. Фильм участвовал в основной программе Каннского кинофестиваля 2018 года и получил приз за лучший саундтрек.

Просмотров:151 Сегодня, 7 июня, фильм выходит в широкий прокат, и первыми его увидят на экране Весеннего зала кинотеатра «Родина» представители норильских СМИ.Поклонники творчества Виктора Цоя и группы «Кино» оценят новый фильм, который будет идти в кинотеатре по 20 июня включительно. В фильме рассказывается о начале творческого пути рок-музыканта, автора песен и художника, о его взаимоотношениях с рок-музыкантом Майком Науменко, его женой Натальей и многими другими, кто был частью рок-движения Ленинграда 1981 года. Этот фильм - история о Ленинграде 1980-х, любви, поиске себя, больших надеждах и настроении того времени.Роль молодого Виктора Цоя исполнил корейский актер Тео Ю. Майка Науменко сыграл Роман Билык, а Наталью - Ирина Старшенбаум.Фильм участвовал в основной программе Каннского кинофестиваля 2018 года и получил приз за лучший саундтрек.