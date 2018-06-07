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7 июня 2018, 14:36



В связи с предстоящим праздником изменен график работы медучреждений Норильска.

В понедельник, 11 июня, прием больных будут вести только дежурные врачи. 12 июня является выходным для всех россиян, и норильские медики - не исключение.

Просмотров:156 В субботу, 9 июня, городские поликлиники будут принимать пациентов как в обычный будний день. Воскресенье, 10 июня, будет выходным.В понедельник, 11 июня, прием больных будут вести только дежурные врачи. 12 июня является выходным для всех россиян, и норильские медики - не исключение.