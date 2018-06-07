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7 июня 2018, 15:17



Скорректирован режим работы почтовых отделений, а также график выдачи пенсий на период с 7 по 12 июня.

Пенсии в отделениях на Комсомольской, 33, Павлова, 12, Металлургов, 4, Бауманской, 16а, Енисейской, 8а, и Шахтерской, 6, будут выдаваться 9 июня - за 9-е и 10-е, 11 июня - за 11-е и 12-е, с 13 июня – в соответствии с обычным графиком. В отделениях, которые в понедельник будут закрыты, а именно: на Нансена, 69, Ленинском, 6, Талнахской, 61, Югославской, 16, и Таймырской, 26, пенсию можно получить 7 июня за 7-е и 8-е, 8 июня – за 9-е и 10-е, 9 июня - за 11-е и 12-е, с 13 июня – по обычному графику. 9 июня будет рабочим днем и для почтальонов, доставляющих письма и печать, а затем у них будут трехдневные выходные.

Просмотров:139 В связи с предстоящим праздничным выходным – 12 июня - и переносом рабочего дня с 11 на 9 июня во всех отделениях почтовой связи Норильска изменен режим работы. В субботу они будут работать как в предпраздничный день – на час меньше, а в понедельник – по субботнему режиму.Пенсии в отделениях на Комсомольской, 33, Павлова, 12, Металлургов, 4, Бауманской, 16а, Енисейской, 8а, и Шахтерской, 6, будут выдаваться 9 июня - за 9-е и 10-е, 11 июня - за 11-е и 12-е, с 13 июня – в соответствии с обычным графиком.В отделениях, которые в понедельник будут закрыты, а именно: на Нансена, 69, Ленинском, 6, Талнахской, 61, Югославской, 16, и Таймырской, 26, пенсию можно получить 7 июня за 7-е и 8-е, 8 июня – за 9-е и 10-е, 9 июня - за 11-е и 12-е, с 13 июня – по обычному графику.9 июня будет рабочим днем и для почтальонов, доставляющих письма и печать, а затем у них будут трехдневные выходные.