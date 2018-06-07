Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 июня 2018, 15:39



В Норильске в числе совершенных с начала года преступлений лидирует мошенничество - люди страдают из-за своей доверчивости или жадности.

В целом обстановка в Норильске остается прогнозируемой. Летом на особый контроль поставлена охрана общественного порядка на улицах. Также актуально обеспечение безопасности в летних пришкольных лагерях. Единственное, что вызывает тревогу полицейских, - это ситуация с мошенничеством. Существует масса сайтов, на которых предлагаются дорогостоящие товары (квартиры, машины, техника), и люди из года в год перечисляют на неизвестные номера крупные суммы денег, сообщают пин-коды от банковских карт, мобильных банков. «Расследование таких дел весьма трудоемко, потому что, как правило, мошенники находятся на материке, а карты зарегистрированы на людей без постоянного места жительства», - отмечает полицейский. По итогам пяти месяцев в Норильске снизилось количество зарегистрированных преступлений на 8,1%. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений остается без изменений. Как и в прошлом году в этот период, их зарегистрировано 207. Произошло семь убийств, все раскрыты по горячим следам. Убийства совершены во время распития спиртных напитков, как правило, людьми, уже привлекавшимися к уголовной ответственности. По наркопреступлениям возбуждено 178 уголовных дел, в том числе по фактам сбыта - 111 дел. Изъято 667 граммов наркотических веществ. К административной отвественности за немедицинское использование наркотиков были привлечены 26 человек, на профучет как наркопотребитель поставлен 51 человек. К административной ответственности привлечены 4500 граждан, в том числе 1752 - за нарушение антиалкогольного законодательства. Проверено 93 объекта торговли алкоголем, было выявлено 78 правонарушений, из незаконного оборота изъято 690 литров спиртного на сумму 90 тысяч рублей. С начал года в городе произошло 49 ДТП, при этом наметилось тенденция к снижению количества аварий и, как следствие, количества погибших и травмированных. Анализ ситуации показал, что количество ДТП снизилось из-за плохого состояния дороги Норильск - Талнах. Раньше основная часть ДТП случалась из-за превышения скорости. Более эффективно стала вестись совместная работа с подразделениями Росгвардии, казачеством и частными охранными предприятиями, что привело к снижению количества преступлений в общественных местах на 12,5%. В июне планируется два крупных общегородских мероприятия - празднование Дня России 12 июня и выпускные вечера. Подготовлены планы охраны общественного порядка в эти дни. Задействованы в этих мероприятиях, помимо полицейских, также народная дружина и частные охранные фирмы.

Просмотров:157 В ходе общегородской планерки, прошедшей в администрации города, Владислав Фальченко, и. о. начальника полиции отдела МВД России по г. Норильску, рассказал о криминогенной ситуации в городе за пять месяцев 2018 года.В целом обстановка в Норильске остается прогнозируемой. Летом на особый контроль поставлена охрана общественного порядка на улицах. Также актуально обеспечение безопасности в летних пришкольных лагерях.Единственное, что вызывает тревогу полицейских, - это ситуация с мошенничеством. Существует масса сайтов, на которых предлагаются дорогостоящие товары (квартиры, машины, техника), и люди из года в год перечисляют на неизвестные номера крупные суммы денег, сообщают пин-коды от банковских карт, мобильных банков.«Расследование таких дел весьма трудоемко, потому что, как правило, мошенники находятся на материке, а карты зарегистрированы на людей без постоянного места жительства», - отмечает полицейский.По итогам пяти месяцев в Норильске снизилось количество зарегистрированных преступлений на 8,1%. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений остается без изменений. Как и в прошлом году в этот период, их зарегистрировано 207. Произошло семь убийств, все раскрыты по горячим следам. Убийства совершены во время распития спиртных напитков, как правило, людьми, уже привлекавшимися к уголовной ответственности. По наркопреступлениям возбуждено 178 уголовных дел, в том числе по фактам сбыта - 111 дел. Изъято 667 граммов наркотических веществ. К административной отвественности за немедицинское использование наркотиков были привлечены 26 человек, на профучет как наркопотребитель поставлен 51 человек.К административной ответственности привлечены 4500 граждан, в том числе 1752 - за нарушение антиалкогольного законодательства. Проверено 93 объекта торговли алкоголем, было выявлено 78 правонарушений, из незаконного оборота изъято 690 литров спиртного на сумму 90 тысяч рублей.С начал года в городе произошло 49 ДТП, при этом наметилось тенденция к снижению количества аварий и, как следствие, количества погибших и травмированных. Анализ ситуации показал, что количество ДТП снизилось из-за плохого состояния дороги Норильск - Талнах. Раньше основная часть ДТП случалась из-за превышения скорости.Более эффективно стала вестись совместная работа с подразделениями Росгвардии, казачеством и частными охранными предприятиями, что привело к снижению количества преступлений в общественных местах на 12,5%. В июне планируется два крупных общегородских мероприятия - празднование Дня России 12 июня и выпускные вечера. Подготовлены планы охраны общественного порядка в эти дни. Задействованы в этих мероприятиях, помимо полицейских, также народная дружина и частные охранные фирмы.