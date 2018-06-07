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7 июня 2018, 15:45



Лед в Дудинке пошел. В эти минуты наблюдается активный ледоход по всей ширине Енисея в районе Дудинки.

Однако в 15.20 по всей ширине Енисея лед начал движение, и есть все предпосылки к тому, что это не простая подвижка, а то самое долгожданное явление природы, которое так мечтают увидеть все северяне. Сейчас на берегу Енисея собралось немало жителей Дудинки и Норильска, люди наблюдают приход северного лета.

Просмотров:244 Пройдет ли сейчас в Дудинке весь лед или остановится и еще задержится - специалисты управления по делам ГО и ЧС муниципального района сказать не могут, это явление непредсказуемое. Определить местонахождение кромки льда тоже невозможно, потому что между поселком Потапово и Дудинкой у спасателей не установлено наблюдательных постов, а вертолетные осмотры пока не запланированы.Однако в 15.20 по всей ширине Енисея лед начал движение, и есть все предпосылки к тому, что это не простая подвижка, а то самое долгожданное явление природы, которое так мечтают увидеть все северяне. Сейчас на берегу Енисея собралось немало жителей Дудинки и Норильска, люди наблюдают приход северного лета.