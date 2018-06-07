Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 июня 2018, 16:48



ВОЛС восстановлена спустя четыре дня после обрыва.

Напомним, обрыв линии на участке Норильск – Снежногорск произошел еще в воскресенье, 3 июня, в 12.50. Добраться наземным транспортом до места аварии из-за таяния льда специалисты не смогли. Организовали вылет вертолетом, однако он откладывался из-за погодных условий. Добраться до места и приступить к работе ремонтной бригаде удалось лишь 6 июня к 11 часам.

Просмотров:145 О завершении аварийно-восстановительных работ ООО «Единство» сообщило сегодня в 15 часов. Хотя нормальная работа интернета возобновилась еще утром.Напомним, обрыв линии на участке Норильск – Снежногорск произошел еще в воскресенье, 3 июня, в 12.50. Добраться наземным транспортом до места аварии из-за таяния льда специалисты не смогли. Организовали вылет вертолетом, однако он откладывался из-за погодных условий. Добраться до места и приступить к работе ремонтной бригаде удалось лишь 6 июня к 11 часам.