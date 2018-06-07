Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 июня 2018, 16:59



Цены на бензин расти не будут. Владимир Путин ответил на вопрос россиян о катастрофическом подорожании топлива.

Ведущие обозначили, что в ходе эфира будут затронуты важные темы, какающиеся здравоохранения, жилья, заработной платы, пенсий и, конечно же, стоимости топлива. Вместе с тем было подчеркнуто, что встреча с президентом не должна превращаться в «книгу жалоб», потому много времени предполагается уделить и вопросам развития страны, ее будущего. Одним из первых был задан вопрос о ценах на топливо. На видеоролике водитель-дальнобойщик напрямую спросил президента, почему он не остановит ценовой беспредел. Владимир Путин ответил, что меры по стабилизации цен уже принимаются. Так, глава государства отметил, что правительство приняло решение о снижении акцизов на топливо с 1 июня и отмене дальнейшего роста повышения акцизов. Министр экономики Александр Новак отметил, что действительно в мае был допущен рост цен на топливо на 5,6%, что выше уровня инфляции. Но меры по стабилизации цен уже приняты, и отмечается снижение цен на дизтолпиво и бензин. Кроме того, со всеми нефтяными компаниями достигнуты договоренности о стабилизации цен на топливо и увеличение объемов его выпуска на внутренний рынок страны. Если компании не будут соблюдать эти условия, как мера воздействия может быть принято решение о введении экспортной пошлины на топливо, пояснил Новак. Владимир Путин отметил, что это больше похоже на угрозу, и выразил надежду, что к таким мерам прибегать не придется.

Просмотров:104 Ровно в полдень по московскому времени глава государства начал общение с россияами в рамках ежегодной прямой линии. До начала эфира было отмечено, что к началу мероприятия в оргкомитет поступило более двух миллионов вопросов от жителей страны.Ведущие обозначили, что в ходе эфира будут затронуты важные темы, какающиеся здравоохранения, жилья, заработной платы, пенсий и, конечно же, стоимости топлива. Вместе с тем было подчеркнуто, что встреча с президентом не должна превращаться в «книгу жалоб», потому много времени предполагается уделить и вопросам развития страны, ее будущего.Одним из первых был задан вопрос о ценах на топливо. На видеоролике водитель-дальнобойщик напрямую спросил президента, почему он не остановит ценовой беспредел.Владимир Путин ответил, что меры по стабилизации цен уже принимаются.Так, глава государства отметил, что правительство приняло решение о снижении акцизов на топливо с 1 июня и отмене дальнейшего роста повышения акцизов.Министр экономики Александр Новак отметил, что действительно в мае был допущен рост цен на топливо на 5,6%, что выше уровня инфляции. Но меры по стабилизации цен уже приняты, и отмечается снижение цен на дизтолпиво и бензин.Кроме того, со всеми нефтяными компаниями достигнуты договоренности о стабилизации цен на топливо и увеличение объемов его выпуска на внутренний рынок страны. Если компании не будут соблюдать эти условия, как мера воздействия может быть принято решение о введении экспортной пошлины на топливо, пояснил Новак.Владимир Путин отметил, что это больше похоже на угрозу, и выразил надежду, что к таким мерам прибегать не придется.