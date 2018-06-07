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7 июня 2018, 18:28



Владимир Путин: К повышению пенсионного возраста нужно относиться очень осторожно и аккуратно»

Путин отметил, что в советское время гражданам пенсионного возраста, продолжающим трудиться, пенсию вообще не выплачивали. Уместно, или нет, но правительство приняло решение о приостановке индексации выплат работающим пенсионерам. Но, это не значит, что так будет всегда. Президент подчеркнул, что над этим вопросом нужно работать, особенно, если идет речь о пожилых людях, продолжающих трудиться на низкооплачиваемых должностях. Как правило, речь идет о низких их доходах. Продолжил тему доходов пенсионеров Владимир Путин, и отвечая на второй вопрос – об увеличении возраста выхода на пенсию. Он подчеркнул, что к этому вопросу нужно относиться очень осторожно и аккуратно. В первую очередь нужно решить вопрос повышения уровня доходов пенсионеров и снижения уровня пожилых людей, живущих за чертой бедности. И правительство государства над этим сейчас работает. И только когда вопрос будет решен, можно будет поговорить и о возрастных рамках.

Просмотров:67 В ходе прямой линии главе государства были заданы и вопросы, касающиеся пенсионеров: почему не индексируют пенсии работающим пенсионерам и будет ли повышаться пенсионный возраст.Путин отметил, что в советское время гражданам пенсионного возраста, продолжающим трудиться, пенсию вообще не выплачивали. Уместно, или нет, но правительство приняло решение о приостановке индексации выплат работающим пенсионерам. Но, это не значит, что так будет всегда. Президент подчеркнул, что над этим вопросом нужно работать, особенно, если идет речь о пожилых людях, продолжающих трудиться на низкооплачиваемых должностях. Как правило, речь идет о низких их доходах.Продолжил тему доходов пенсионеров Владимир Путин, и отвечая на второй вопрос – об увеличении возраста выхода на пенсию. Он подчеркнул, что к этому вопросу нужно относиться очень осторожно и аккуратно.В первую очередь нужно решить вопрос повышения уровня доходов пенсионеров и снижения уровня пожилых людей, живущих за чертой бедности. И правительство государства над этим сейчас работает. И только когда вопрос будет решен, можно будет поговорить и о возрастных рамках.