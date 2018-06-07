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7 июня 2018, 18:58



Минфину придется раскошелиться. Путин пообещал снизить ипотечную ставку семьям, в которых рождается второй и последующий ребенок

При этом очень остро стоит и вопрос обманутых дольщиков – их многие тысячи. Проблему нужно решать. Министр строительства Владимир Якушев, находясь на прямой связи со студией, рассказал, что в правительстве сейчас готовят поправки к 214ФЗ, которые должны будут лишить недобросовестных застройщиков возможности нецелевого использования средств. Принять изменения к закону планируют 27 июня. К теме о доступном жилье в рамках программы включили и видеовопрос, в котором многодетная семья указала на несовершенство Постановления правительства за №1711. Документ должен был дать право на снижение ипотечной ставки до 6% семьям с двумя и более детьми. Однако буквально в нем прописано «при рождении второго или третьего ребенка». То есть, если в семье уже есть трое детей и рождается четвертый, то право они уже теряют. Владимир Путин признал, что пункт этот в документе прописан некорректно и ошибка обязательно будет исправлена. Президент предположил, что цена вопроса составит примерно девять миллиардов рублей, но сделать это необходимо. Он также отметил, что нужно продолжать работу по снижению ипотечной ставки и для остальных жителей государства. Стремиться нужно к семи процентам, обозначил президент.

Просмотров:190 Одна из тем прямой линии с президентом касалась жилищного вопроса. В частности, Путин отметил, что нужно прийти к такому уровню, чтобы каждая российская семья имела возможность раз в десять лет улучшать свои жилищные условия. Для этого необходимо, чтобы в стране ежегодно строилось до 120 млн кВ м жилья.При этом очень остро стоит и вопрос обманутых дольщиков – их многие тысячи. Проблему нужно решать.Министр строительства Владимир Якушев, находясь на прямой связи со студией, рассказал, что в правительстве сейчас готовят поправки к 214ФЗ, которые должны будут лишить недобросовестных застройщиков возможности нецелевого использования средств. Принять изменения к закону планируют 27 июня.К теме о доступном жилье в рамках программы включили и видеовопрос, в котором многодетная семья указала на несовершенство Постановления правительства за №1711. Документ должен был дать право на снижение ипотечной ставки до 6% семьям с двумя и более детьми. Однако буквально в нем прописано «при рождении второго или третьего ребенка». То есть, если в семье уже есть трое детей и рождается четвертый, то право они уже теряют.Владимир Путин признал, что пункт этот в документе прописан некорректно и ошибка обязательно будет исправлена. Президент предположил, что цена вопроса составит примерно девять миллиардов рублей, но сделать это необходимо. Он также отметил, что нужно продолжать работу по снижению ипотечной ставки и для остальных жителей государства. Стремиться нужно к семи процентам, обозначил президент.