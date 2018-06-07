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7 июня 2018, 19:18

Президент страны косвенно ответил на вопрос норильчан


В преддверии «Прямой линии» норильчане написали обращение к президенту с просьбой помочь городу перейти на газомоторное топливо.
«Вокруг Норильска много месторождений с газом, но, добывая его на Севере, мы не используем дешевое и экологическое топливо, а отправляем его на материк, получая обратно бензин по высокой цене и плохого качества!», приводит строки из письма ТВК.
«Просим вас, Владимир Владимирович, поддержать инициативу общественности и дать указания региональным и местным властям начать разрабатывать комплексный план по введению на территории Норильского промышленного района газомоторного топлива, с целью улучшения экологии и экономической ситуации во всем Заполярье», – говорится в письме.
Письмо в ходе прямой линии озвучено не было, но темы газомоторного топлива президент коснулся сам. Он заметил, что государство, практически, лидирующее по добыче природного газа, существенно отстает от стран, получающих наш газ по числу газовых заправочных станций. И это неправильно, считает Путин. Он подчеркнул, что в настоящее время вопрос развития производства и использования газомоторного топлива в России, активно обсуждается с Газпромом.

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