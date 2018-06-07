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7 июня 2018, 19:48



Чрезвычайно важным и острым назвал Путин вопрос мусорок и свалок

Владимир Путин отметил, что вопрос хранения и утилизации отходов очень сложный. Раньше в стране мусор свозился на полигоны и там оставался навсегда. Сейчас стоит вопрос об организации в стране системы утилизации отходов. Пока цифры звучат неутешительно. В России ежегодно образуется около 70 млн тн отходов и лишь 85 из них идут в переработку, остальное остается на свалках и полигонах. В планах – строительство в России 238 заводов по переработке отходов с использованием самых современных технологий. В каждом регионе будет свой оператор, который будет не только организовывать работу по сбору и переработке отходов, но и отвечать за результаты. Курирует в правительстве страны это направление вице-премьер Алексей Гордеев. В ходе прямой линии он подчеркнул, что объем работы большой и решать все вопросы нужно в тесном сотрудничестве с главами регионов. Новые правила по хранению и переработке отходов вступят в силу с 01.01.2019.

Просмотров:179 Волонтеры-экологи обратились к президенту с вопросом, как будет решаться проблема утилизации отходов.Владимир Путин отметил, что вопрос хранения и утилизации отходов очень сложный. Раньше в стране мусор свозился на полигоны и там оставался навсегда. Сейчас стоит вопрос об организации в стране системы утилизации отходов.Пока цифры звучат неутешительно.В России ежегодно образуется около 70 млн тн отходов и лишь 85 из них идут в переработку, остальное остается на свалках и полигонах.В планах – строительство в России 238 заводов по переработке отходов с использованием самых современных технологий.В каждом регионе будет свой оператор, который будет не только организовывать работу по сбору и переработке отходов, но и отвечать за результаты. Курирует в правительстве страны это направление вице-премьер Алексей Гордеев. В ходе прямой линии он подчеркнул, что объем работы большой и решать все вопросы нужно в тесном сотрудничестве с главами регионов.Новые правила по хранению и переработке отходов вступят в силу с 01.01.2019.