Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 июня 2018, 20:32



Норильчане не смогут посмотреть ледоход на Енисее. Дорогу Кайеркан-Алыкель закрыли для движения транспорта

Сохраняется «Штормовое предупреждение» по ветру, объявленное с 19 часов 06 июня. Завтра 08 июня осадков не ожидается, видимость хорошая, ветер южный 9-14 м/с, порывы 16-21 м/с, в горных районах порывы 24-29 м/с, температура воздуха ночью +10…+15оС, температура воздуха днём +15…+20оС..

Просмотров:357 По решению ГИБДД вводится временный запрет для движения автотранспорта на автодороге Кайеркан-Алыкель на участке р. Амбарная из-за выхода талых вод на проезжую часть.Сохраняется «Штормовое предупреждение» по ветру, объявленное с 19 часов 06 июня.Завтра 08 июня осадков не ожидается, видимость хорошая, ветер южный 9-14 м/с, порывы 16-21 м/с, в горных районах порывы 24-29 м/с, температура воздуха ночью +10…+15оС, температура воздуха днём +15…+20оС..