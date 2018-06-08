Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 июня 2018, 10:38



В Дудинке продолжается ледоход.

Специалисты районного управления по делам ГО и ЧС напоминают, что взбираться на льдины запрещено, и рекомендуют соблюдать осторожность при нахождении у реки. Родителей просят провести беседу с детьми о безопасности у воды в период ледохода и обеспечить контроль за соблюдением правил во время прогулок к Енисею.

Просмотров:376 По информации на 8 часов 8 июня в районе города Дудинки уровень воды составляет 1315 см, за сутки вода прибыла на метр, продолжается ледоход. Он начался 7 июня с 14.50 после серии подвижек. Кромка льда на Енисее находится в 12 км ниже Дудинки.Специалисты районного управления по делам ГО и ЧС напоминают, что взбираться на льдины запрещено, и рекомендуют соблюдать осторожность при нахождении у реки. Родителей просят провести беседу с детьми о безопасности у воды в период ледохода и обеспечить контроль за соблюдением правил во время прогулок к Енисею.