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8 июня 2018, 10:53



Автодорога Кайеркан - Алыкель открыта с ограничениями.

Авиапассажирам рекомендовано учитывать возможную задержку в пути. Кроме этого в городе сохраняется штормовое предупреждение по ветру, объявленное вечером 6 июня. Сегодня ожидается местами кратковременный дождь, видимость хорошая, ветер южный 10-15 м/с, в горных районах порывы 20-25 м/с. Температура воздуха +15...+20 градусов.

Просмотров:250 По решению ГИБДД автодорога Кайеркан - Алыкель открыта с ограничениями. На 34-м км из-за выхода талых вод на проезжую часть организовано реверсивное движение.Авиапассажирам рекомендовано учитывать возможную задержку в пути.Кроме этого в городе сохраняется штормовое предупреждение по ветру, объявленное вечером 6 июня.Сегодня ожидается местами кратковременный дождь, видимость хорошая, ветер южный 10-15 м/с, в горных районах порывы 20-25 м/с. Температура воздуха +15...+20 градусов.