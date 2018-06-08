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8 июня 2018, 11:55



Сегодня День социального работника. Руководство Норильска поздравляет всех сотрудников сферы социального обслуживания населения с профессиональным праздником.

«Спасибо за вашу готовность поддержать одиноких, обездоленных, всех тех, кто нуждается в человеческом участии, и помочь обрести им уверенность в себе, дать возможность вести полноценную жизнь. Пусть в вашей жизни будет больше радостных и светлых дней! Здоровья вам, добра и благодарных подопечных!», - добавил председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков.

Просмотров:168 «Вы выбрали благородное призвание – поддерживать людей, попавших в непростую жизненную ситуацию. Ваша профессия не только сочетает в себе такие человеческие качества, как доброта, душевность и отзывчивость, но и налагает огромную ответственность: именно от социальных работников во многом зависит статус благополучия общества, где каждый человек чувствует заботу и защиту государства», - отметил глава города Норильска Ринат Ахметчин.«Спасибо за вашу готовность поддержать одиноких, обездоленных, всех тех, кто нуждается в человеческом участии, и помочь обрести им уверенность в себе, дать возможность вести полноценную жизнь. Пусть в вашей жизни будет больше радостных и светлых дней! Здоровья вам, добра и благодарных подопечных!», - добавил председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков.