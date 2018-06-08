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8 июня 2018, 12:06



Норильчан приглашают на Фестиваль авторской песни «Гринландия».

Ежегодно на фестивальную поляну съезжаются десятки тысяч любителей авторской песни, авторов и исполнителей из всех уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. Фестиваль «Гринландия» стал масштабным гражданским форумом под открытым небом, где каждый найдет занятие по душе. На фестивальной поляне работают сцены: главная, малая, военно-патриотическая и детская, где выступают почетные гости, члены жюри и лауреаты фестивалей и конкурсов. Участники творческих мастерских представляют жюри свои произведения. Есть все для активного семейного отдыха: детский городок, спортивные и развлекательные площадки. В последние годы на фестивале побывали гости из 150 городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На гала-концертах выступают известные авторы-исполнители. Среди них: Олег Митяев, Борис Бурда, Дмитрий Дихтер, Валерий и Вадим Мищуки, Галина Хомчик, Константин Тарасов, Григорий Гладков, Александр Софронов, Екатерина Болдырева, Владимир Каденко, Владимир Патов, Владимир Николаевский и другие. Организаторы приглашают всех любителей авторской песни и активного отдыха посетить фестиваль «Гринландия». Более подробная информация на официальном сайте фестиваля: www.grinlandia.ru.

Просмотров:173 В течение многих лет близ села Башарово Кировской области проходит Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия». В этом году песенный форум состоится 19-22 июля.Ежегодно на фестивальную поляну съезжаются десятки тысяч любителей авторской песни, авторов и исполнителей из всех уголков России, ближнего и дальнего зарубежья.Фестиваль «Гринландия» стал масштабным гражданским форумом под открытым небом, где каждый найдет занятие по душе. На фестивальной поляне работают сцены: главная, малая, военно-патриотическая и детская, где выступают почетные гости, члены жюри и лауреаты фестивалей и конкурсов. Участники творческих мастерских представляют жюри свои произведения. Есть все для активного семейного отдыха: детский городок, спортивные и развлекательные площадки.В последние годы на фестивале побывали гости из 150 городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. На гала-концертах выступают известные авторы-исполнители. Среди них: Олег Митяев, Борис Бурда, Дмитрий Дихтер, Валерий и Вадим Мищуки, Галина Хомчик, Константин Тарасов, Григорий Гладков, Александр Софронов, Екатерина Болдырева, Владимир Каденко, Владимир Патов, Владимир Николаевский и другие.Организаторы приглашают всех любителей авторской песни и активного отдыха посетить фестиваль «Гринландия». Более подробная информация на официальном сайте фестиваля: www.grinlandia.ru.