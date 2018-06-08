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8 июня 2018, 12:29



Стали известны результаты первого экзамена, который в этом году сдавали норильские девятиклассники.

26 мая дети из 25 образовательных учреждений Большого Норильска в нескольких ППЭ (пунктах проведения экзамена) сдавали английский язык. Из 128 человек, выбравших этот предмет, на четыре и пять его сдали 79,9 процента, всего один ребенок получил двойку - он будет пересдавать английский в резервный день, который назначен на 23 июня. Завтра, 9 июня, девятиклассникам предстоит государственная итоговая аттестация по обществознанию, которое традиционно считается лидером среди выбираемых предметов. Заявились на сдачу обществознания 1265 выпускников девятых классов. По словам специалистов управления образования, сразу после праздника, 13 июня, станут известны результаты ОГЭ по русскому языку.

Просмотров:208 Напомним, девятиклассники уже сдали два обязательных предмета - русский язык (ОГЭ по этом предмету состоялся 29 мая) и математику (экзамен прошел 5 июня). Остальные две дисциплины ребята сдают по выбору. Так, вчера, 7 июня, прошли испытания по химии, истории, географии и физике.26 мая дети из 25 образовательных учреждений Большого Норильска в нескольких ППЭ (пунктах проведения экзамена) сдавали английский язык. Из 128 человек, выбравших этот предмет, на четыре и пять его сдали 79,9 процента, всего один ребенок получил двойку - он будет пересдавать английский в резервный день, который назначен на 23 июня.Завтра, 9 июня, девятиклассникам предстоит государственная итоговая аттестация по обществознанию, которое традиционно считается лидером среди выбираемых предметов. Заявились на сдачу обществознания 1265 выпускников девятых классов.По словам специалистов управления образования, сразу после праздника, 13 июня, станут известны результаты ОГЭ по русскому языку.