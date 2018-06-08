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8 июня 2018, 12:53

12 июня состоится торжественное открытие 48-го сезона и спартакиады трудовых отрядов школьников.


Старшеклассники города пройдут по главной улице родного города, чтобы заявить о себе как о рабочей молодежи. Построение праздничных колонн начнется с 12.30 у кафе «Поляна», старт шествия в 13.30. В колоннах наряду со старшеклассниками пройдут педагоги, наставники, представители администрации города, руководства Заполярного филиала «Норникеля» и предприятий города, которые приняли под свое крыло молодых работников на время летних каникул.
Начало торжественной церемонии открытия на Комсомольской площади - в 14.00. Со словами напутствия к ребятам обратятся руководители администрации Норильска и ЗФ «Норникеля», молодые специалисты и лучшие спортсмены компании. В заключение праздника в подарок от Заполярного филиала тошевцев ждут киносеансы во всех кинотеатрах города.
Пятая трудовая четверть станет для старшеклассников настоящим приключением. ТОШ – это уникальная возможность провести лето в компании сверстников, помочь любимому городу стать чище и красивее, узнать о мире востребованных профессий.
В этом году 48 трудовых отрядов школьников будут работать на предприятиях города. Из них 28 – в Центральном районе Норильска, в районе Талнах – 13 отрядов, 6 - в районе Кайеркан и 1 – в поселке Снежногорск. Порядка 700 школьников будут трудиться в образовательных учреждениях, на спортивных и социальных объектах, а также в организациях жилищно-коммунальной сферы и коммерческих предприятиях.
ЗФ «Норникеля» профинансировал создание 615 рабочих мест. «Норникель» как и все предыдущие годы обеспечивает тошевцев парадной формой, спортивным инвентарем, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, организовывает кинопоказы.
Помимо работы ребят ждет участие в разнообразных культурных и спортивных мероприятиях, семинарах по профориентации, творческих конкурсах и других мероприятиях. Впервые в отрядах пройдут квесты-тренинги «Наши ценности в работе и жизни», которые будут организованы Заполярным филиалом и Корпоративным университетом «Норникель». Трудовые отряды школьников примут участие в городском митинге, посвященном Великой Отечественной войне, в праздновании 65-летнего юбилея Норильска и Дня металлурга.
Завершится 48-й трудовой сезон 17 августа. В этот день состоится праздник закрытия ТОШ-2018: будут отмечены лучшие отряды, победители творческих конкурсов и спартакиады V трудовой четверти, а также состоится традиционная церемония награждения лучших воспитателей и наставников ТОШ.

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