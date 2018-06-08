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8 июня 2018, 13:29

В Норильске осужден мужчина за попытку обворовать торговый павильон.


Норильчанин попытался похитить имущество на общую сумму более 14 000 рублей, однако не смог довести преступление до конца по независящим от него обстоятельствам.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил ему наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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    Список новостей

 8 июня 2018 
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15:37   Завтра в Норильске отпразднуют 65 лет со Дня создания в городе отдела социального обеспечения, а также День социального работника 15:17   В этом году паводок добрался до части трассы Кайеркан-Алыкель, но серьезного ущерба дороге вода нанести не успела
14:48   В Норильский суд направленно уголовное дело по факту гибели работников в результате взрыва на руднике «Заполярный», который произошел почти год назад 13:29   В Норильске осужден мужчина за попытку обворовать торговый павильон.
12:53   12 июня состоится торжественное открытие 48-го сезона и спартакиады трудовых отрядов школьников. 12:29   Стали известны результаты первого экзамена, который в этом году сдавали норильские девятиклассники.
12:06   Норильчан приглашают на Фестиваль авторской песни «Гринландия». 11:55   Сегодня День социального работника. Руководство Норильска поздравляет всех сотрудников сферы социального обслуживания населения с профессиональным праздником.
10:53   Автодорога Кайеркан - Алыкель открыта с ограничениями. 10:38   В Дудинке продолжается ледоход.

 7 июня 2018 
20:32   Норильчане не смогут посмотреть ледоход на Енисее. Дорогу Кайеркан-Алыкель закрыли для движения транспорта 19:48   Чрезвычайно важным и острым назвал Путин вопрос мусорок и свалок
19:18   Президент страны косвенно ответил на вопрос норильчан 18:58   Минфину придется раскошелиться. Путин пообещал снизить ипотечную ставку семьям, в которых рождается второй и последующий ребенок
18:28   Владимир Путин: "К повышению пенсионного возраста нужно относиться очень осторожно и аккуратно" 16:59   Цены на бензин расти не будут. Владимир Путин ответил на вопрос россиян о катастрофическом подорожании топлива.
16:48   ВОЛС восстановлена спустя четыре дня после обрыва. 15:45   Лед в Дудинке пошел. В эти минуты наблюдается активный ледоход по всей ширине Енисея в районе Дудинки.
15:39   В Норильске в числе совершенных с начала года преступлений лидирует мошенничество - люди страдают из-за своей доверчивости или жадности. 15:17   Скорректирован режим работы почтовых отделений, а также график выдачи пенсий на период с 7 по 12 июня.
14:36   В связи с предстоящим праздником изменен график работы медучреждений Норильска. 14:26   Норильские журналисты одними из первых увидят новый фильм Кирилла Серебренникова «Лето», который рассказывает о Викторе Цое и творчестве легендарной группы «Кино».
14:16   До прямой линии с Владимиром Путиным осталось менее двух часов. Диалог пройдет в новом формате. 14:01   В «Большой хоровод» соберутся кайерканцы 12 июня, чтобы отпраздновать День России.
13:54   Обзорные экскурсии, дискотека, творческие выступления и многое другое пройдет в Талнахе 12 июня. 13:51   Беспроводной интернет в этом году впервые появится в двух поселках Таймыра.
13:48   В «Родине» покажут документальные фильмы о России. 13:43   В День России в Центральном районе Норильска состоится концертная программа «Праздник каждого из нас!».
12:49   Норильчане дружно отметили 219-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. 11:34   В Заполярном филиале подвели итоги производственной деятельности за май.
10:34   Норильские полицейские приняли участие в строевом смотре. 10:08   За минувшие сутки на Енисее в районе Дудинки зафиксированы две получасовые подвижки.
09:59   «Вместе против коррупции!». В Норильске продолжается Международный молодежный конкурс социальной антикуоррупционной рекламы.

 6 июня 2018 
17:51   Ремонтные работы на автодороге Норильск - Талнах идут полным ходом. Дорожные службы предупреждают автомобилистов об ограничении движения по трассе и возможных пробках. 16:53   Более 200 норильчан в минувшую субботу приняли участие в благотворительном фестивале «Wake up! 7 часов осознанности» и помогли норильчанке Алине Орловой.
15:58   Большинство нарушений, выявленных пожарными в ходе проверки торговых комплексов Норильска, устранено. 15:55   Норильские дети могут освоить робототехнику. Набор на летний курс объявил «Робоникель».
14:57   С 16 июня оздоровительный комплекс «Лагуна» - и помещения, и коллектив - переходит в ведомство муниципалитета. 14:49   Праздничное оформление города к его 65-летнему юбилею начнется 15 июня.
14:19   Для выпускников норильских школ наступила беспокойная пора, когда экзамены перемежаются с праздничными мероприятиями. 14:12   Юной талнашенке Юлии Котко требуется помощь неравнодушных жителей Большого Норильска. Благотворительный фонд «69 параллель» открыл срочный сбор для оказания помощи девочке.
14:00   «Норникель» занимает третью строчку в рейтинге арктических компаний. В России создан «Полярный индекс», отображающий устойчивость развития российских компаний, работающих в Арктике. 13:51   Завтра, 7 июня, в публичной библиотеке пройдет вручение очередной партии сертификатов по программе переселения.
13:31   Сегодня ледоход в 7 баллов наблюдается в поселке Потапово, что в 90 километрах от столицы Таймыра, в самой Дудинке пока подвижек льда не было. 13:24   Сегодня 11-классники пишут ЕГЭ по обязательному предмету - русскому языку. В Норильске за парты сели более 1200 человек.
13:23   Пьяный норильчанин во время задержания оскорбил полицейского, а потом набросился на него с кулаками. 12:17   За некачественные товары и услуги предприниматели вернули норильчанам более 960 тысяч рублей. В УПРиУ подвели итоги работы за май.
10:53   «Норникель» присоединился к Всемирному дню охраны среды и на час приостановил производство.




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