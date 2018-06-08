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8 июня 2018, 13:29



В Норильске осужден мужчина за попытку обворовать торговый павильон.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил ему наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Просмотров:164 Норильчанин попытался похитить имущество на общую сумму более 14 000 рублей, однако не смог довести преступление до конца по независящим от него обстоятельствам.Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил ему наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.