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8 июня 2018, 14:48



В Норильский суд направленно уголовное дело по факту гибели работников в результате взрыва на руднике «Заполярный», который произошел почти год назад

Как установил следственный отдел по Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю, оба фигуранта дела знали, что в этот день на руднике «Заполярный» действует газовый режим и ведение горных работ регламентировано «Специальными мероприятиями». Также они знали о том, что в тупиковой выработке ТШ-2 не работает вентиляция местного проветривания и датчик метаноконтроля АС-9. При этом они отнеслись к выполнению своих должностных обязанностей недобросовестно, не при¬няли мер по предотвра¬щению воз¬можной аварии, не запретили эксплуатацию оборудования и производство работ в забое выработки ТШ-2. Несмотря на наличие нарушений требований правил и норм безопасности, они организовали работы с применением ПДМ в указанной выработке. Это привело к взрыву, в результате которого погибло четверо работников рудника, а также было уничтожено имущество ООО «ЗСК». Действия начальников подземного участка квалифицированны по ч. 3 ст. 217 Уголовного кодекса Российской Федерации («нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека, повлекло причинение крупного ущерба, а также повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»). Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Окончательное решение по делу примет суд.

Просмотров:220 Вчера прокуратура Норильска передала в Норильский городской суд уголовное дело в отношении бывшего начальника подземного участка вентиляции ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» рудника «Заполярный» и бывшего начальника подземного участка горно-капитальных работ № 4 Шахтопроходческого управления № 4 треста «Норильскшахстрой» ООО «Заполярная строительная компания» по факту гибели четырех человек на взрывоопасном объекте (рудник «Заполярный»), а также по факту повреждения имущества, принадлежащего ООО «ЗСК» на общую сумму 47,6 млн рублей. Взрыв прогремел 7 июля 2017 года.Как установил следственный отдел по Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю, оба фигуранта дела знали, что в этот день на руднике «Заполярный» действует газовый режим и ведение горных работ регламентировано «Специальными мероприятиями». Также они знали о том, что в тупиковой выработке ТШ-2 не работает вентиляция местного проветривания и датчик метаноконтроля АС-9. При этом они отнеслись к выполнению своих должностных обязанностей недобросовестно, не при¬няли мер по предотвра¬щению воз¬можной аварии, не запретили эксплуатацию оборудования и производство работ в забое выработки ТШ-2. Несмотря на наличие нарушений требований правил и норм безопасности, они организовали работы с применением ПДМ в указанной выработке. Это привело к взрыву, в результате которого погибло четверо работников рудника, а также было уничтожено имущество ООО «ЗСК».Действия начальников подземного участка квалифицированны по ч. 3 ст. 217 Уголовного кодекса Российской Федерации («нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека, повлекло причинение крупного ущерба, а также повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»). Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.Окончательное решение по делу примет суд.