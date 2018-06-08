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8 июня 2018, 15:17



В этом году паводок добрался до части трассы Кайеркан-Алыкель, но серьезного ущерба дороге вода нанести не успела

По словам Олега Криста, начальника МКУ «Норильскавтодор», глубина подтопления была не большой, порядка 10 сантиметров, но вода захватывала достаточно обширный участок, от 60 до 90 метров. УАДиС оперативно организовало доставку стройматериалов к месту ЧП - железнодорожным составом вначале отправляли крупные фрагменты скальной породы для укрепления, позже завезли щебень для отсыпки обочины. С 21 часа 7 июня начались непосредственно работы по укреплению подмытого участка, которые ведутся до сих пор. Сегодня с шести часов утра сотрудники ГИБДД организовали на этом участке дороги реверсивное движение, то есть транспорт в каждую сторону движется поочередно. Такая ситуация сохранится, пока дорога будет находиться под водой. Сейчас течения через проезжую часть уже нет, но угроза возникновения ДТП пока сохраняется. По словам Олега Криста, на этом месте никогда вода не поднималась так сильно, чтобы подтапливать автотрассу. Но, поскольку, такая ситуация уже сложилась, будет создан проект на строительство водопропускной системы.

Просмотров:177 Информация о том, что талая вода захлестывает большой участок дороги на 34 километре автотрассы Норильск-Алыкель, поступила в управление городского хозяйства 7 июня после 15 часов. Из-за разности высот, течение воды через дорогу образовалось довольно сильное, несмотря на то, что из берегов вышла не река, а небольшое озеро. Возникла опасность размытия обочины и повреждения самой трассы. Практически сразу специалисты УАДиС - фирмы, которая занимается обслуживанием этой части автодорог - организовали работы локализации проблемы. Параллельно решением ГИБДД автодорога была закрыта для движения транспорта.По словам Олега Криста, начальника МКУ «Норильскавтодор», глубина подтопления была не большой, порядка 10 сантиметров, но вода захватывала достаточно обширный участок, от 60 до 90 метров.УАДиС оперативно организовало доставку стройматериалов к месту ЧП - железнодорожным составом вначале отправляли крупные фрагменты скальной породы для укрепления, позже завезли щебень для отсыпки обочины. С 21 часа 7 июня начались непосредственно работы по укреплению подмытого участка, которые ведутся до сих пор.Сегодня с шести часов утра сотрудники ГИБДД организовали на этом участке дороги реверсивное движение, то есть транспорт в каждую сторону движется поочередно. Такая ситуация сохранится, пока дорога будет находиться под водой. Сейчас течения через проезжую часть уже нет, но угроза возникновения ДТП пока сохраняется.По словам Олега Криста, на этом месте никогда вода не поднималась так сильно, чтобы подтапливать автотрассу. Но, поскольку, такая ситуация уже сложилась, будет создан проект на строительство водопропускной системы.