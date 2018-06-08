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8 июня 2018, 15:37



Завтра в Норильске отпразднуют 65 лет со Дня создания в городе отдела социального обеспечения, а также День социального работника

В 1992 отдел соцобеспечения был реорганизован в управление социальной защиты населения. Управление комплексно занималось вопросами пенсионного и социального обеспечения. Тогда же в структуре ведомства появились отдел социальной защиты и центр социального обслуживания, при которых впервые для Норильского промышленного района были открыты отделения надомного и стационарного обслуживания пенсионеров и инвалидов, а также служба срочной социальной помощи. В 2001 году пенсионный отдел УСЗН в результате пенсионной реформы в РФ передали в федеральный Пенсионный фонд. В 2002 году в результате структурных преобразований в административной системе города был создан департамент социальной политики. Буквально год спустя его преобразовали в Управление социальной политики, действующее на территории Норильска и по сейчас. Ему подведомственны: комплексный центр социального обслуживания населения, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория», центр социальной помощи семье и детям «Норильский». Во всех учреждениях социальной сферы нашего города трудятся 447 человек. Завтра в Городском центре культуры состоится праздничное мероприятие, приуроченное к 65-летию со Дня создания в городе отдела социального обеспечения, а также Дню социального работника. Виновников торжества придут поздравить и поблагодарить за работу первые лица города, а также творческие коллективы. Более 30 сотрудникам соцсферы будут вручены награды различного уровня.

Просмотров:122 65 лет назад поселок городского типа Норильск официально стал городом, и тогда же в 1953 году на основании протокола №1 от 26.10.1953 сессии городского Совета был создан Норильский отдел социального обеспечения.В 1992 отдел соцобеспечения был реорганизован в управление социальной защиты населения. Управление комплексно занималось вопросами пенсионного и социального обеспечения. Тогда же в структуре ведомства появились отдел социальной защиты и центр социального обслуживания, при которых впервые для Норильского промышленного района были открыты отделения надомного и стационарного обслуживания пенсионеров и инвалидов, а также служба срочной социальной помощи. В 2001 году пенсионный отдел УСЗН в результате пенсионной реформы в РФ передали в федеральный Пенсионный фонд.В 2002 году в результате структурных преобразований в административной системе города был создан департамент социальной политики. Буквально год спустя его преобразовали в Управление социальной политики, действующее на территории Норильска и по сейчас. Ему подведомственны: комплексный центр социального обслуживания населения, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория», центр социальной помощи семье и детям «Норильский».Во всех учреждениях социальной сферы нашего города трудятся 447 человек.Завтра в Городском центре культуры состоится праздничное мероприятие, приуроченное к 65-летию со Дня создания в городе отдела социального обеспечения, а также Дню социального работника. Виновников торжества придут поздравить и поблагодарить за работу первые лица города, а также творческие коллективы. Более 30 сотрудникам соцсферы будут вручены награды различного уровня.