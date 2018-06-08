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8 июня 2018, 18:44



«Норильск, беги со мной!» набирает обороты. Третий зарегистрироваться на благотворительный забег можно, не выходя из дома

- в благотворительном фонде «Территория добра», который находится по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, 4 (нежилой подъезд). Телефон для справок: 46-53-33; - или перейдя по ссылке: Так же информацию о благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!» можно получить в управлении благотворительных программ ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» по телефону: 25-81-48. Собранные средства будут направлены на программу помощи больным детям «Наши дети» благотворительного фонда «Социальных программ «Территория добра», которая действует с 2016 года при поддержке «Норникеля». Благодаря инициативам волонтерского движения «Норникеля» «Комбинат добра» — благотворительным забегам «Норильск, беги со мной!» и благотворительному спектаклю «Золушка» с 2016 года норильчане, собрав более 1,5 миллионов рублей, помогли пройти больным детям 13 дорогостоящих курсов лечения и реабилитации. В этом году помощь будет оказана Вите Чернушкину. Мальчику 11 лет и него сложный и редкий диагноз - буллёзный эпидермолиз дистрофическая форма. Ребенок-бабочка. Мальчику необходимо собрать полтора миллиона рублей. Средства будут потрачены на операцию, которую Вите проведут в немецком городе Фрайбург и мальчик сможет самостоятельно ходить. В своем письме-обращении к норильчанам Витя написал, что очень хочет ходить сам и без боли. И такой шанс у него есть!

Просмотров:82 В субботу, 7 июля активные норильчане пробегут или пройдут дистанцию от Комсомольской площади по Ленинскому проспекту до Театральной площади и обратно. Тем, кто по ряду причин бегать не хочет, или не может, но готов поучаствовать в благотворительном проекте достаточно поддержать его финансово. Сделать это можно до 5 июля 2018 этого года, зарегистрировавшись на забег и внеся стартовый взнос от 200 рублей в точках регистрации:- в благотворительном фонде «Территория добра», который находится по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, 4 (нежилой подъезд). Телефон для справок: 46-53-33;- или перейдя по ссылке: https://t-dobra.timepad.ru/event/740357/ Так же информацию о благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!» можно получить в управлении благотворительных программ ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» по телефону: 25-81-48.Собранные средства будут направлены на программу помощи больным детям «Наши дети» благотворительного фонда «Социальных программ «Территория добра», которая действует с 2016 года при поддержке «Норникеля». Благодаря инициативам волонтерского движения «Норникеля» «Комбинат добра» — благотворительным забегам «Норильск, беги со мной!» и благотворительному спектаклю «Золушка» с 2016 года норильчане, собрав более 1,5 миллионов рублей, помогли пройти больным детям 13 дорогостоящих курсов лечения и реабилитации.В этом году помощь будет оказана Вите Чернушкину. Мальчику 11 лет и него сложный и редкий диагноз - буллёзный эпидермолиз дистрофическая форма. Ребенок-бабочка. Мальчику необходимо собрать полтора миллиона рублей. Средства будут потрачены на операцию, которую Вите проведут в немецком городе Фрайбург и мальчик сможет самостоятельно ходить. В своем письме-обращении к норильчанам Витя написал, что очень хочет ходить сам и без боли. И такой шанс у него есть!