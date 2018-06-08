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8 июня 2018, 19:40



Престольный праздник готовится отметить в Норильске православный приход Святителя Луки Архиепископа Красноярского

Епископ Норильский и Туруханский Агафангел освятил новую деревянную церковь 1 мая этого года. 11 июня, а это по православному календарю день памяти Святителя Луки, в этом храме впервые отметят престольный праздник. Архиерейская служба с крестным ходом начнется в 9 часов утра. Накануне служба в храме, который имеет статус казачьего, состоится в 17 часов. Помолиться в храме можно и в будни, с 10 до 19 часов. А по воскресеньям, когда служат Божественную литургию, с 8 утра. Напомним, что Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) - выдающийся хирург 20-го века, который не раз отбывал ссылку в Красноярском крае за верность святой вере. Причисленный в 1991 году, через 30 лет после своей кончины в Симферополе, к лику святых, он является небесным покровителем врачей и тех, кто жаждет исцеления. В Норильской и Туруханской епархии домовый храм Святителя Луки освящен в древнем Свято-Троицком мужском монастыре в Туруханске. В больницах города Дудинки и села Хатанга есть часовни Святителя Луки. В центре краевой столицы в знак глубокого уважения возведен памятник Святителю Луке, который является для современников примером самоотверженного служения ближним.

Просмотров:59 Приход был образован в 2006 году, и до недавнего времени службы проходили в приспособленном помещении первого этажа дома по ул. Талнахской, 49. В праздник Пасхи 2018 года впервые состоялась служба в новом храмовом здании, построенном в Комсомольском парке на благотворительные средства при поддержке администрации города.Епископ Норильский и Туруханский Агафангел освятил новую деревянную церковь 1 мая этого года. 11 июня, а это по православному календарю день памяти Святителя Луки, в этом храме впервые отметят престольный праздник. Архиерейская служба с крестным ходом начнется в 9 часов утра. Накануне служба в храме, который имеет статус казачьего, состоится в 17 часов. Помолиться в храме можно и в будни, с 10 до 19 часов. А по воскресеньям, когда служат Божественную литургию, с 8 утра.Напомним, что Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) - выдающийся хирург 20-го века, который не раз отбывал ссылку в Красноярском крае за верность святой вере. Причисленный в 1991 году, через 30 лет после своей кончины в Симферополе, к лику святых, он является небесным покровителем врачей и тех, кто жаждет исцеления.В Норильской и Туруханской епархии домовый храм Святителя Луки освящен в древнем Свято-Троицком мужском монастыре в Туруханске. В больницах города Дудинки и села Хатанга есть часовни Святителя Луки. В центре краевой столицы в знак глубокого уважения возведен памятник Святителю Луке, который является для современников примером самоотверженного служения ближним.