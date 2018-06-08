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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:40 Престольный праздник готовится отметить в Норильске православный приход Святителя Луки Архиепископа Красноярского
18:44 «Норильск, беги со мной!» набирает обороты. Третий зарегистрироваться на благотворительный забег можно, не выходя из дома
15:37 Завтра в Норильске отпразднуют 65 лет со Дня создания в городе отдела социального обеспечения, а также День социального работника
15:17 В этом году паводок добрался до части трассы Кайеркан-Алыкель, но серьезного ущерба дороге вода нанести не успела
14:48 В Норильский суд направленно уголовное дело по факту гибели работников в результате взрыва на руднике «Заполярный», который произошел почти год назад
13:29 В Норильске осужден мужчина за попытку обворовать торговый павильон.
12:53 12 июня состоится торжественное открытие 48-го сезона и спартакиады трудовых отрядов школьников.
12:29 Стали известны результаты первого экзамена, который в этом году сдавали норильские девятиклассники.
12:06 Норильчан приглашают на Фестиваль авторской песни «Гринландия».
11:55 Сегодня День социального работника. Руководство Норильска поздравляет всех сотрудников сферы социального обслуживания населения с профессиональным праздником.
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