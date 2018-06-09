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9 июня 2018, 13:23



В среду в Норильске завершится отопительный сезон

Соответствующее постановление подписано в Администрации города. 13 июня подача тепла прекратится во все дома и объекты города, включая районы Талнах, Кайеркан и посёлок Снежногорск. В этот же день на магистральных сетях проведут гидравлические испытания, в связи с чем будет прекращено горячее водоснабжение в Норильске и его районах. Горячая вода появится в квартирах норильчан уже в четверг, 14 июня. Сразу после завершения отопительного периода специалисты АО «НТЭК», МУП «КОС» и управляющих компаний приступят к плановым ремонтам в рамках подготовки к зиме, сообщает пресс-служба администрации Норильска.

Просмотров:173 Соответствующее постановление подписано в Администрации города. 13 июня подача тепла прекратится во все дома и объекты города, включая районы Талнах, Кайеркан и посёлок Снежногорск. В этот же день на магистральных сетях проведут гидравлические испытания, в связи с чем будет прекращено горячее водоснабжение в Норильске и его районах. Горячая вода появится в квартирах норильчан уже в четверг, 14 июня.Сразу после завершения отопительного периода специалисты АО «НТЭК», МУП «КОС» и управляющих компаний приступят к плановым ремонтам в рамках подготовки к зиме, сообщает пресс-служба администрации Норильска.