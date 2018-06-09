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9 июня 2018, 13:48



Норильск на один вечер станет французской провинцией. Театральной.

В программе театрального вечера - игры, выставки, мастер-классы и творческие встречи, кино-, диско-бары и поэтический клуб. Артисты нашей "маяковки", а также волонтеры компании "Норильский никель", которые участвуют в экспериментальной постановке, надеются подарить норильскому зрителю ощущение праздничной, карнавальной природы театра. Вечер с "песнями о любви" продлится до 23.00. Режиссер-постановщик этого зрелища, которое чем-то напоминает "квартирник", а чем-то - капустник, - Тимур Файрузов.

Просмотров:187 Сегодня, 9 июня в 18.00 горожан ждет очередной показ красочного, искрометного спектакля "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Однако это не все: вечер обещает быть насыщенным событиями, поскольку после спектакля зрителям предложат игровое путешествие во Францию нашей мечты.В программе театрального вечера - игры, выставки, мастер-классы и творческие встречи, кино-, диско-бары и поэтический клуб.Артисты нашей "маяковки", а также волонтеры компании "Норильский никель", которые участвуют в экспериментальной постановке, надеются подарить норильскому зрителю ощущение праздничной, карнавальной природы театра.Вечер с "песнями о любви" продлится до 23.00. Режиссер-постановщик этого зрелища, которое чем-то напоминает "квартирник", а чем-то - капустник, - Тимур Файрузов.