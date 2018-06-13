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13 июня 2018, 10:18



Норильская прокуратура выявила нарушения требований федерального законодательства о противодействии коррупции

Установлено, что ЗФ ООО «Норникель – Общий центр обслуживания» в январе 2017 года заключен трудовой договор с лицом, замещавшим должность федеральной государственной службы в ОМВД России по г. Норильску. Однако, в 10-дневный срок, установленный ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», должным лицом ЗФ ООО «Норникель – Общий центр обслуживания» уведомление о заключении трудового договора по последнему месту службы служащего не направлено. Кроме того, в апреле 2017 года МУП «Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта» заключен трудовой договор с лицом, замещавшим должность гражданской государственной службы в Межрайонной ИФНС России № 25 по Красноярскому краю, которое в установленный срок уведомление о заключении трудового договора по последнему месту службы служащего также не направило. По результатам проверки прокуратурой Норильска руководителям названных организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. В отношении лиц, допустивших нарушения требований федерального законодательства в сфере противодействия коррупции, применены меры дисциплинарного воздействия.

Просмотров:230 Прокуратура города провела проверку соблюдения работодателями требований федерального законодательства о противодействии коррупции в части привлечения к трудовой деятельности лиц, замещавших должности государственной и муниципальной службы. В ходе проверки были выявлены нарушения.Установлено, что ЗФ ООО «Норникель – Общий центр обслуживания» в январе 2017 года заключен трудовой договор с лицом, замещавшим должность федеральной государственной службы в ОМВД России по г. Норильску.Однако, в 10-дневный срок, установленный ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», должным лицом ЗФ ООО «Норникель – Общий центр обслуживания» уведомление о заключении трудового договора по последнему месту службы служащего не направлено.Кроме того, в апреле 2017 года МУП «Норильское производственное объединение пассажирского автотранспорта» заключен трудовой договор с лицом, замещавшим должность гражданской государственной службы в Межрайонной ИФНС России № 25 по Красноярскому краю, которое в установленный срок уведомление о заключении трудового договора по последнему месту службы служащего также не направило.По результатам проверки прокуратурой Норильска руководителям названных организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. В отношении лиц, допустивших нарушения требований федерального законодательства в сфере противодействия коррупции, применены меры дисциплинарного воздействия.