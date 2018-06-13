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13 июня 2018, 10:25



В Норильске стартовала спартакиада «Юный олимпиец»

Первый день спартакиады порадовал детей соревнованиями «Веселые старты». Прохождение каждого спортивного этапа сопровождалось весельем, спортивными умениями и интеллектуальными знаниями. Лучшими стала команда городского оздоровительного лагеря школы № 40. Второе место заняла команда ДЮЦ «Романтик», а третье место - 9 школа. Соревновались порядка 100 человек - 7 команд. Мероприятие помогло воспитанникам лагерей сдружиться, почувствовать командный настрой на победу и здоровое соперничество.

Просмотров:146 Открытие летней спартакиады «Юный олимпиец» для воспитанников городских оздоровительных лагерей и командами ДЮЦ состоялось в школе № 21. Организаторами были соблюдены все необходимые ритуалы открытия: зажжён олимпийский огонь, флаг олимпиады торжественно водружён на пьедестал.Первый день спартакиады порадовал детей соревнованиями «Веселые старты». Прохождение каждого спортивного этапа сопровождалось весельем, спортивными умениями и интеллектуальными знаниями. Лучшими стала команда городского оздоровительного лагеря школы № 40. Второе место заняла команда ДЮЦ «Романтик», а третье место - 9 школа. Соревновались порядка 100 человек - 7 команд.Мероприятие помогло воспитанникам лагерей сдружиться, почувствовать командный настрой на победу и здоровое соперничество.