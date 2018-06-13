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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:02 Топ-менеджеры строительной компании, обманувшие более 600 человек, пойдут за решетку. Среди пострадавших дольщиков есть и житель Норильска
16:55 Больше половины норильских девятиклассников сдали экзамен по русскому языку на хорошие отметки
16:33 В рудной столице народному веселью не помешал летний дождь, который зарядил аккурат во время праздничной программы на площади Горняков
16:15 10 тысяч жителей Большого Норильска приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России
14:38 На улице Комсомольской продолжаются работы по благоустройству территории, прилегающей к озеру Долгому
13:41 20 норильских кафе, кондитерских и ресторанов подтвердили свое участие в летнем гастрономическом фестивале
13:20 Транспортная прокуратура Норильска нашла виновных в задержке авиарейсов на Диксон в конце мая – начале июня
12:17 Норникель продолжает уборку территории, прилегающей к НМЗ. За год вывезли более 85 тысяч тонн промышленных отходов
12:06 В летний оздоровит лагерь «Детский наукоград» в Московской области имеются путевки
11:59 Команда «Норникеля» заняла лидирующие позиции в рейтинге Extel Survey-2018
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