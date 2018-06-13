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13 июня 2018, 11:59



Команда «Норникеля» заняла лидирующие позиции в рейтинге Extel Survey-2018

Сотрудники IR-департамента «Норникеля» во главе с вице-президентом по работе с инвестиционным сообществом Владимиром Жуковым заняли весь пьедестал в индивидуальной номинации «Лучший IR-профессионал» среди российских компаний. А также вошли в ТОП-3 в этой же номинации, но уже среди участников европейского горно-металлургического сектора. «Это высокая оценка всей нашей уникальной команды», — прокомментировал Сергей Малышев, — «Мы, участвуя в различных внешних активностях по линии связей с инвесторами, видим, насколько мастерски и вдохновенно организована эта работа.» Как в свою очередь заявил Владимир Жуков, «Высокая оценка IR является достойным результатом завершения пятилетнего стратегического цикла компании. Успех во внешних коммуникациях не возможен без участия наших коллег из других департаментов. Это является отличным примером того, когда благодаря сотрудничеству мы достигаем высоких результатов как команда». «Норникель» традиционно получает высокую оценку со стороны инвестиционных фондов и аналитиков. IR-команда «Норникеля», в частности, высоко оценивается за уровень проведения конференций, road-show и качественное раскрытие информации для инвесторов. Extel Survey — ежегодное исследование, которое проводится среди участников инвестиционного сообщества. В опросе 2018 г. касательно европейских горно-металлургических компаний приняло участие около 500 глобальных инвесторов и аналитиков из более чем 300 инвестиционных фондов и брокерских компаний. Всего в опросе участвуют более 16 000 инвесторов из более чем 90 стран мира.

Просмотров:135 Авторитетная британская консалтинговая компания Extel опубликовала ежегодный рейтинг, который составляется по результатам опроса участников мирового инвестиционного сообщества. Старший вице-президент «Норникеля» Сергей Малышев признан лучшим финансовым директором среди CFO европейской горно-металлургической отрасли и занял второе место среди российских финансовых директоров. Кроме того, «Норникель» занял первое место в номинации «Лучший IR» среди европейских горно-металлургических, а также среди всех российских компаний. Таким образом, «Норникель» обошел все российские «голубые фишки», а также лидеров мировой горно-металлургической отрасли, сообщает пресс-служба «Норникеля».Сотрудники IR-департамента «Норникеля» во главе с вице-президентом по работе с инвестиционным сообществом Владимиром Жуковым заняли весь пьедестал в индивидуальной номинации «Лучший IR-профессионал» среди российских компаний. А также вошли в ТОП-3 в этой же номинации, но уже среди участников европейского горно-металлургического сектора.«Это высокая оценка всей нашей уникальной команды», — прокомментировал Сергей Малышев, — «Мы, участвуя в различных внешних активностях по линии связей с инвесторами, видим, насколько мастерски и вдохновенно организована эта работа.»Как в свою очередь заявил Владимир Жуков, «Высокая оценка IR является достойным результатом завершения пятилетнего стратегического цикла компании. Успех во внешних коммуникациях не возможен без участия наших коллег из других департаментов. Это является отличным примером того, когда благодаря сотрудничеству мы достигаем высоких результатов как команда».«Норникель» традиционно получает высокую оценку со стороны инвестиционных фондов и аналитиков. IR-команда «Норникеля», в частности, высоко оценивается за уровень проведения конференций, road-show и качественное раскрытие информации для инвесторов.Extel Survey — ежегодное исследование, которое проводится среди участников инвестиционного сообщества. В опросе 2018 г. касательно европейских горно-металлургических компаний приняло участие около 500 глобальных инвесторов и аналитиков из более чем 300 инвестиционных фондов и брокерских компаний. Всего в опросе участвуют более 16 000 инвесторов из более чем 90 стран мира.