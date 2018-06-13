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13 июня 2018, 12:17



Норникель продолжает уборку территории, прилегающей к НМЗ. За год вывезли более 85 тысяч тонн промышленных отходов

Трёхлетний план мероприятий по ликвидации накопленных за почти полвека промышленных отходов был принят компанией «Норникель» в 2017 г. Он предусматривает не только уборку мусора, но и строительство противофильтрационных ограждений, которые призваны предотвратить утечку отходов и загрязнение территорий в будущем. В ходе работ специалисты «Норникеля» проводят традиционный мониторинг трубопроводов и прилегающих к ним участков, что особенно актуально в период паводков и таяния снега. «Проверка трубопроводов показала, что все они находятся в исправном состоянии. Что касается прилегающей территории, то инспекторы зафиксировали незначительное изменение цвета скоплений талых вод вблизи территории НМЗ», — прокомментировал Алексей Девочкин, заместитель директора — главный инженер Заполярного филиала компании «Норникель». План также предусматривает постоянный мониторинг экосистемы рек вблизи НМЗ силами ФБГНУ «Научно-исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов» с регулярным отбором проб и определением воздействия на биосреду. Стоимость работ по очистке территории в 2017 г. составила 151,7 млн руб. В 2018-2019 гг. на эти же цели будет направлено около 220 млн руб. В «Норникеле» надеются, что уже в скором времени территория в районе пульпопровода НМЗ станет зеленой. Для этого в прошлом году здесь впервые была применена технология гидропосева травы на площади в 1 Га. В текущем году компания планирует оценить эффективность этих работ. В случае успеха посевы на очищенных от мусора землях будут продолжены.

Просмотров:184 Более 1100 тонн металлолома, около 270 тонн различного мусора и почти 84 тысячи тонн загрязняющих материалов — таковы итоги первого года работы по очистке территории, примыкающей к Надеждинскому металлургическому заводу (НМЗ) в Норильске, сообщает пресс-служба компании.Трёхлетний план мероприятий по ликвидации накопленных за почти полвека промышленных отходов был принят компанией «Норникель» в 2017 г. Он предусматривает не только уборку мусора, но и строительство противофильтрационных ограждений, которые призваны предотвратить утечку отходов и загрязнение территорий в будущем.В ходе работ специалисты «Норникеля» проводят традиционный мониторинг трубопроводов и прилегающих к ним участков, что особенно актуально в период паводков и таяния снега. «Проверка трубопроводов показала, что все они находятся в исправном состоянии. Что касается прилегающей территории, то инспекторы зафиксировали незначительное изменение цвета скоплений талых вод вблизи территории НМЗ», — прокомментировал Алексей Девочкин, заместитель директора — главный инженер Заполярного филиала компании «Норникель». План также предусматривает постоянный мониторинг экосистемы рек вблизи НМЗ силами ФБГНУ «Научно-исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов» с регулярным отбором проб и определением воздействия на биосреду.Стоимость работ по очистке территории в 2017 г. составила 151,7 млн руб. В 2018-2019 гг. на эти же цели будет направлено около 220 млн руб.В «Норникеле» надеются, что уже в скором времени территория в районе пульпопровода НМЗ станет зеленой. Для этого в прошлом году здесь впервые была применена технология гидропосева травы на площади в 1 Га. В текущем году компания планирует оценить эффективность этих работ. В случае успеха посевы на очищенных от мусора землях будут продолжены.