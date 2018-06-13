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13 июня 2018, 13:20



Транспортная прокуратура Норильска нашла виновных в задержке авиарейсов на Диксон в конце мая – начале июня

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в указанный период федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» не обеспечило расчистку взлетно-посадочной полосы от снега, из-за чего порт не смог принимать самолеты типа АН-2, АН-3. Несмотря на социальную значимость функционирования взлетно-посадочной полосы п.п. Диксон, отсутствие иных способов сообщения между пгт.Диксон и г. Норильск, руководство предприятия вопреки требованиям закона не приняло необходимых мер к поддержанию взлетно-посадочной полосы в надлежащем состоянии, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. После суток ожидания было принято решение поменять тип воздушного судна. В итоге 22 пассажира из Диксона в Норильск и 14 на Диксон были доставлены вертолетом Ми-8МТ. По результатам проверки Норильским транспортным прокурором в адрес руководства ФКП «Аэропорты Красноярья» внесено представление об устранении выявленных нарушений воздушного законодательства.

Просмотров:147 Аэропорт островного поселка Диксон не принимал самолеты с 30 мая по 1 июня. Задержкой рейсов заинтересовалась Норильская транспортная прокуратура.В ходе прокурорской проверки было установлено, что в указанный период федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» не обеспечило расчистку взлетно-посадочной полосы от снега, из-за чего порт не смог принимать самолеты типа АН-2, АН-3.Несмотря на социальную значимость функционирования взлетно-посадочной полосы п.п. Диксон, отсутствие иных способов сообщения между пгт.Диксон и г. Норильск, руководство предприятия вопреки требованиям закона не приняло необходимых мер к поддержанию взлетно-посадочной полосы в надлежащем состоянии, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.После суток ожидания было принято решение поменять тип воздушного судна. В итоге 22 пассажира из Диксона в Норильск и 14 на Диксон были доставлены вертолетом Ми-8МТ.По результатам проверки Норильским транспортным прокурором в адрес руководства ФКП «Аэропорты Красноярья» внесено представление об устранении выявленных нарушений воздушного законодательства.