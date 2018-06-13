Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 июня 2018, 13:41



20 норильских кафе, кондитерских и ресторанов подтвердили свое участие в летнем гастрономическом фестивале

На сегодня свое участие в фестивале подтвердили более 20 норильских кафе, кондитерских и ресторанов: кафе «Гриль-Ферма», спорт-бар Over Time, кондитерская «Сахар», ресторан «Малина», ООО «Арт-Премиум», представительство компании Detox Pro, кафе «Ла-Манш», кафе-мороженое «Баскин Робинс», ООО «Валек», кофейня «Бодрый день», кондитерская «Катя Камоза», ресторан «Чайхона Северная», кафе быстрого питания Maxx Burger, ресторан Sanremo, кондитерская Trava, ООО «ПроСервис Таймыр», кафе-кондитерская «Карамель», гриль-бар «Стейк House», ресторан «БирХаус», Yappi Bar, кондитерская «Ягода». На летний фестиваль уличной еды прибудут звезды столичной гастрономии: Юрий Агузаров – шеф-повар московского ресторана северной кухни MØS GastronomicSmart&Casual; Константин Матвеев – неоднократный участник гала-ужинов со звездами Michelin самого нашумевшего гастрономического проекта Москвы Door 19; Василий Емельяненко – знаменитый российский телеведущий и шеф-повар, член Федерации профессиональных поваров и кондитеров России; Александр Гаврилычев – член Национальной гильдии шеф-поваров; Надежда Голубцова – кондитер ресторана Birch (Санкт-Петербург). На арт-площадке гости летнего фестиваля уличной еды и уличной культуры смогут пообщаться с итальянским стрит-артистом Паоло Годжо Коласанти. Самые известные проекты Паоло Годжо: CROMIAE и URBAN ACT для муниципалитета Рима, декорации к опере «Разбойники» Джузеппе Верди в постановке Габриэле Лавиа для театра в Риме, оперного театра «Сан-Карло» в Неаполе, оперного театра «Ла Фениче» в Венеции, сценография для итальянской кинокомедии «Каждый божий день» режиссера Паоло Вирзи, арт-объекты для гуманитарной организации World Food Programme. О жанрах и направлениях стрит-арта на фестивале расскажет профессор Кирилл Гаврилин, искусствовед, советник ректора Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова. Все неравнодушные к уличному искусству гости фестиваля смогут посмотреть фильмы про итальянских, российских и швейцарских стрит-артистов и обсудить картины с Кириллом Гаврилиным и Паоло Годжо. Добавим, первый гастрономический фестиваль «СЕВЕР» организован Агентством развития Норильска при поддержке администрации Норильска и компании «Норникель». Направлен на поддержку инициатив местных сообществ по развитию городской среды, сервисной экономики, индустрии гостеприимства. Цели фестиваля: развитие гастрономической культуры в городе; повышение качества жизни норильчан; популяризация северной кухни и локальных продуктов питания.

Просмотров:128 Большой семейный праздник уличной еды и уличной культуры будет проходить в Норильске 7 и 8 июля. Стадион «Заполярник» в эти дни превратится в главную гастрономическую и арт-площадку города. Яркие впечатления гостям фестиваля «СЕВЕР» обеспечат дегустации блюд кафе и ресторанов, кулинарные и творческие лекции и мастер-классы, встречи с мастерами стрит-фуда и стрит-арта, спортивные активности, интерактивная программа и «живой звук».На сегодня свое участие в фестивале подтвердили более 20 норильских кафе, кондитерских и ресторанов: кафе «Гриль-Ферма», спорт-бар Over Time, кондитерская «Сахар», ресторан «Малина», ООО «Арт-Премиум», представительство компании Detox Pro, кафе «Ла-Манш», кафе-мороженое «Баскин Робинс», ООО «Валек», кофейня «Бодрый день», кондитерская «Катя Камоза», ресторан «Чайхона Северная», кафе быстрого питания Maxx Burger, ресторан Sanremo, кондитерская Trava, ООО «ПроСервис Таймыр», кафе-кондитерская «Карамель», гриль-бар «Стейк House», ресторан «БирХаус», Yappi Bar, кондитерская «Ягода».На летний фестиваль уличной еды прибудут звезды столичной гастрономии: Юрий Агузаров – шеф-повар московского ресторана северной кухни MØS GastronomicSmart&Casual; Константин Матвеев – неоднократный участник гала-ужинов со звездами Michelin самого нашумевшего гастрономического проекта Москвы Door 19; Василий Емельяненко – знаменитый российский телеведущий и шеф-повар, член Федерации профессиональных поваров и кондитеров России; Александр Гаврилычев – член Национальной гильдии шеф-поваров; Надежда Голубцова – кондитер ресторана Birch (Санкт-Петербург).На арт-площадке гости летнего фестиваля уличной еды и уличной культуры смогут пообщаться с итальянским стрит-артистом Паоло Годжо Коласанти. Самые известные проекты Паоло Годжо: CROMIAE и URBAN ACT для муниципалитета Рима, декорации к опере «Разбойники» Джузеппе Верди в постановке Габриэле Лавиа для театра в Риме, оперного театра «Сан-Карло» в Неаполе, оперного театра «Ла Фениче» в Венеции, сценография для итальянской кинокомедии «Каждый божий день» режиссера Паоло Вирзи, арт-объекты для гуманитарной организации World Food Programme.О жанрах и направлениях стрит-арта на фестивале расскажет профессор Кирилл Гаврилин, искусствовед, советник ректора Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова. Все неравнодушные к уличному искусству гости фестиваля смогут посмотреть фильмы про итальянских, российских и швейцарских стрит-артистов и обсудить картины с Кириллом Гаврилиным и Паоло Годжо.Добавим, первый гастрономический фестиваль «СЕВЕР» организован Агентством развития Норильска при поддержке администрации Норильска и компании «Норникель». Направлен на поддержку инициатив местных сообществ по развитию городской среды, сервисной экономики, индустрии гостеприимства. Цели фестиваля: развитие гастрономической культуры в городе; повышение качества жизни норильчан; популяризация северной кухни и локальных продуктов питания.