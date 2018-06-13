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13 июня 2018, 14:38



На улице Комсомольской продолжаются работы по благоустройству территории, прилегающей к озеру Долгому

«В этом году мы продолжаем заливку площадки бетонной смесью и обустройство дорожек, а также – монтаж подсветки. Продолжаются работы над входной группой. Кроме того, мы в этом году планируем выполнить монтаж видеонаблюдения, будет установлена и система радиофикации, что позволит обеспечить музыкальное сопровождение праздникам. Учитывая погодные условия, которые сложились в этом году – снег сошел всего три дня назад - работы начаты совсем недавно. Мы стремимся успеть все сделать ко Дню города, однако, если что-то не будет закончено, работы продолжатся и после праздника», - сообщил Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. Те дорожки, что были залиты в прошлом году, «перезимовали» хорошо. Незначительные повреждения бордюров Дмитрий Самородов считает не существенными, эти дефекты подрядчики устранят в минимальные сроки. На следующий год планируется продолжить работы ближе к Долгому, завершить отсыпку горы, которая зимой будет служить в качестве горки для катания, а летом может быть интересна как трасса для скейтбордистов. За счет средств «Норникеля» разрабатывается концепция конструкции этой горки, после чего приступят к созданию этого проекта. Работы ведет московская фирма ООО «Марокс», с ней же был заключен договор и в прошлом году. Сумма контракта на этот год – 41 миллион рублей. Новая благоустроенная зона отдыха будет доступна горожанам круглый год. Ожидается, что обновленная территория будет востребована и среди инвесторов, которые используют возможность для развития сферы услуг. В непосредственной близости к благоустраиваемой территории находится здание бывшего Дома торговли. В ближайшие годы здесь размесится музей современного искусства. В нынешней Художественной галерее, находящейся на первом этаже многоквартирного дома, предметы Музейного фонда РФ постоянно подвергаются риску порчи в связи с залитием хранилищ и экспозиционных залов со стороны жильцов. Однако это – проект также не одного года. Только в следующем году УКРиС планирует приступить к разработке проектно-сметной документации на это здание, после чего будет начата реконструкция.

Просмотров:121 Это большая муниципальная программа, предусматривающая три этапа. На завершение первого – благоустройства участка между Комсомольской улицей и озером, площадь которого порядка 20 Га, потребуется еще около трех лет. Тем временем разрабатывается проектно-сметная документация на второй этап, к которому рабочие приступят только по завершении первой части проекта. Работы ведутся поэтапно. Так, в прошлом году с пустыря между Домом торговли и Главпочтамтом, были демонтированы сваи несостоявшегося цеха офсетной печати. На территории в 12 гектаров расположится прогулочная зона с главной аллеей, пешеходными тротуарами, велодорожками и площадью для массовых и праздничных мероприятий. К концу минувшего года строители выполнили огромный фронт работ: проложили коммуникации, провели освещение, сделали горизонтальную планировку, обустроили дорожки. Проведенные работы позволили главную городскую елку с ледяным городком оборудовать на новом месте.«В этом году мы продолжаем заливку площадки бетонной смесью и обустройство дорожек, а также – монтаж подсветки. Продолжаются работы над входной группой. Кроме того, мы в этом году планируем выполнить монтаж видеонаблюдения, будет установлена и система радиофикации, что позволит обеспечить музыкальное сопровождение праздникам. Учитывая погодные условия, которые сложились в этом году – снег сошел всего три дня назад - работы начаты совсем недавно. Мы стремимся успеть все сделать ко Дню города, однако, если что-то не будет закончено, работы продолжатся и после праздника», - сообщил Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства.Те дорожки, что были залиты в прошлом году, «перезимовали» хорошо. Незначительные повреждения бордюров Дмитрий Самородов считает не существенными, эти дефекты подрядчики устранят в минимальные сроки.На следующий год планируется продолжить работы ближе к Долгому, завершить отсыпку горы, которая зимой будет служить в качестве горки для катания, а летом может быть интересна как трасса для скейтбордистов. За счет средств «Норникеля» разрабатывается концепция конструкции этой горки, после чего приступят к созданию этого проекта.Работы ведет московская фирма ООО «Марокс», с ней же был заключен договор и в прошлом году. Сумма контракта на этот год – 41 миллион рублей.Новая благоустроенная зона отдыха будет доступна горожанам круглый год. Ожидается, что обновленная территория будет востребована и среди инвесторов, которые используют возможность для развития сферы услуг.В непосредственной близости к благоустраиваемой территории находится здание бывшего Дома торговли. В ближайшие годы здесь размесится музей современного искусства. В нынешней Художественной галерее, находящейся на первом этаже многоквартирного дома, предметы Музейного фонда РФ постоянно подвергаются риску порчи в связи с залитием хранилищ и экспозиционных залов со стороны жильцов. Однако это – проект также не одного года. Только в следующем году УКРиС планирует приступить к разработке проектно-сметной документации на это здание, после чего будет начата реконструкция.