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13 июня 2018, 16:15



10 тысяч жителей Большого Норильска приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России

В относительно теплый вторник горожане, увешанные фотоаппаратами, воздушными шарами, значками и флажками с российской символикой, хлынули на улицы. Те, кто пришел к Комсомольской площади заранее, до начала концертной программы на основной сцене, смогли увидеть шествие армии тошевцев: ежегодно именно это яркое и шумное зрелище задает тон всему праздничному настроению и неплохо «заряжает» даже тех, кто с утра казался сам себе чуточку ленивым и не склонным к подвигам. У Дворца культуры расположилось множество палаток – с сувенирами, вкусностями, стойкой, где можно было сделать аква-грим и так далее. На одной из площадок вместе с ветеранами афганской и других локальных войн можно было научиться управляться с автоматом и еще с добрым десятком экспонатов из музейных запасов «афганцев»; на другой в это же время молодогвардейцы маршировали и отбивали какой-то задорный ритм, а малыши повторяли за ребятами несложные движения. По традиции в этот день на большой сцене у ДК выступили городские коллективы: ансамбли «Оганер» и «Фристайл», вокальная студия Voicеs, а также представители национальных диаспор, проживающие на территории НПР – это, пожалуй, было лучшим и самым доступным из способов показать уникальность России через ее национальное и культурное многообразие. До 17 часов песни и пляски перемежались конкурсами для взрослых и детей, а затем перед публикой выступили молодежные группы. А в городском Музее всех желающих ждал бесплатный и очень занимательный День открытых дверей. Норильчанам традиционно предложили пройти квест, обойти целых шесть выставочных пространств, поиграть в музейную игру и ответить на десятки вопросов.

Просмотров:82 Праздничным днем 12 июня стало в 1992 году. Это случилось через два года после принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР. В 1994-м Борис Ельцин внес его в календарь уже как государственный праздник.В относительно теплый вторник горожане, увешанные фотоаппаратами, воздушными шарами, значками и флажками с российской символикой, хлынули на улицы. Те, кто пришел к Комсомольской площади заранее, до начала концертной программы на основной сцене, смогли увидеть шествие армии тошевцев: ежегодно именно это яркое и шумное зрелище задает тон всему праздничному настроению и неплохо «заряжает» даже тех, кто с утра казался сам себе чуточку ленивым и не склонным к подвигам.У Дворца культуры расположилось множество палаток – с сувенирами, вкусностями, стойкой, где можно было сделать аква-грим и так далее. На одной из площадок вместе с ветеранами афганской и других локальных войн можно было научиться управляться с автоматом и еще с добрым десятком экспонатов из музейных запасов «афганцев»; на другой в это же время молодогвардейцы маршировали и отбивали какой-то задорный ритм, а малыши повторяли за ребятами несложные движения.По традиции в этот день на большой сцене у ДК выступили городские коллективы: ансамбли «Оганер» и «Фристайл», вокальная студия Voicеs, а также представители национальных диаспор, проживающие на территории НПР – это, пожалуй, было лучшим и самым доступным из способов показать уникальность России через ее национальное и культурное многообразие. До 17 часов песни и пляски перемежались конкурсами для взрослых и детей, а затем перед публикой выступили молодежные группы.А в городском Музее всех желающих ждал бесплатный и очень занимательный День открытых дверей. Норильчанам традиционно предложили пройти квест, обойти целых шесть выставочных пространств, поиграть в музейную игру и ответить на десятки вопросов.